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Hindi Newsटीवीशादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, 41 साल की उम्र में बनीं मां, पति ने दी गुड न्यूज

शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, 41 साल की उम्र में बनीं मां, पति ने दी गुड न्यूज

Divyanka Tripathi: टीवी इंडस्ट्री की सबसे फेमस एक्ट्रेस और सबकी चहेती बहू 'इशिता भल्ला' के घर खुशियां आ गई हैं. एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी 41 साल की उम्र में मां बन गई हैं. कपल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस को गुड न्यूज दी है.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 26, 2026, 12:46 PM IST
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शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, 41 साल की उम्र में बनीं मां, पति ने दी गुड न्यूज

Divyanka Tripathi Blessed With Twin Baby: टीवी की सबसे पॉपुलर और चहेती बहू 'इशिता भल्ला' यानी दिव्यांका त्रिपाठी मां बन गई हैं. एक्ट्रेस के पति विवेक दहिया ने हाल ही में फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की है. दिव्यांका त्रिपाठी ने 41 साल की उम्र में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है. कुछ वक्त पहले ही एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी और बताया था कि उनके जीवन में जल्द ही नन्हे मेहमानों की एंट्री होने वाली है. शादी के करीब 10 साल बाद दिव्यांका और विवेक दहिया ने अपने जुड़वा बच्चों का स्वागत किया है.

एक्ट्रेस ने जुड़वां बच्चों को दिया जन्म

दरअसल, दिव्यांका त्रिपाठी ने दो बेटों को जन्म दिया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना मैटरनिटी फोटोशूट भी फैंस के साथ शेयर किया था. अब विवेक दहिया ने बेबी के जन्म की गुड न्यूज फैंस को दी है. पोस्ट शेयर करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा, “आखिरकार इंतजार खत्म हुआ. ‘The Boys’ आ गए हैं और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही है, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था. मेरे करण-अर्जुन आ गए. Div और मैं, पैरंटहुड के इस शानदार नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं. हमें आप सबके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है.”

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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