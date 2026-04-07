बचपन में सिर से उठा मां-बाप का साया, अब बच्चे को गोद लेना चाहती हैं 41 साल की हसीना, बोलीं- 'मुश्किल हैं प्रेग्नेंसी...'

Arti Singh On Adopting Child: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की भांजी आरती सिंह ने कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था और उन्हें परिवार से अलग अपना बचपन गुजारना पड़ा. उन्होंने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. तमाम मुश्किलों के बावजूद एक्ट्रेस हमेशा मजबूत बनी रहीं. 'थोड़ा है थोड़े की जरूरत है', 'परिचय' और 'वारिस' जैसे टीवी सीरियलों में काम कर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने जीवन के बारे में बात की.

बचपन में ही आरती सिंह ने मां को खोया

एक्ट्रेस आरती सिंह ने हाल ही में एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए इंटरव्यू में अपने जीवन के कई राज खोले. उन्होंने मामा गोविंदा के साथ बिताए अपने बचपन के दिनों के बारे में बात की और बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई. एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरी मां का 37 साल की उम्र में देहांत हो गया. मेरा जन्म 5 अप्रैल को हुआ और उनका निधन 11 मई को हुआ. यानी मेरे जन्म के लगभग एक महीने के भीतर ही. मेरे पिता के देहांत से पहले, मेरी गीता मां को उन्होंने मुझे सौंप दिया था. हमारे माता-पिता नहीं थे. उस समय कृष्णा केवल डेढ़ साल का था और मैं समय से पहले जन्मी थी. जिसके चलते मैं अपने भाई कृष्णा से कई सालों तक दूर रही, क्योंकि मुझे पालने वाले परिवार के पास मैं रह रही थी. हालांकि, मुझे उस परिवार से प्यार और केयर मिला.'

पति ने कहा- बच्चा गोद ले लेंगे

उन्होंने बताया कि मेरी मां की कजिन की भाभी भी थीं. वह मेरी मां के बेहद करीब थीं. उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया. मुझे खुद किसी ने पाला है. अगर मैं मां नहीं बन सकती तो मैं बच्चा गोद ले लूंगी. यह जबरदस्ती नहीं होना चाहिए. लोग अक्सर मुझे मेरी उम्र और बायोलॉजिकल क्लॉक की याद दिलाते हैं. आरती सिंह ने आगे बताया, 'जब मैं पहली बार अपने पति से मिली तो तभी मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं 38 साल की हूं. शायद 39 साल तक शादी कर लूं, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरा बच्चा होगा या नहीं. इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, जिन्हें घर की जरूरत है. हम गोद ले सकते हैं.'

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'हम एक बच्चा गोद लेंगे'

आरती के पति ने आगे उनसे कहा, 'अगर हमारा अपना बच्चा हो तो भी हम एक बच्चा गोद लेंगे. मैं प्रेग्नेंट हो पाती हूं तो ठीक है और अगर नहीं हो पाती तो भी कोई बात नहीं. किसी बच्चे को घर देना खूबसूरत है. मुझे किसी को कुछ भी साबित नहीं करना.'

बिजनेसमैन से की थी आरती ने शादी

बता दें कि आरती सिंह ने बिजनेसमैन दीपक चौहान से शादी की है. कपल ने बेहद सादगी से मंदिर में शादी की थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हुई थीं. फैंस ने कपल की तस्वीरों को काफी प्यार दिया था. आरती और दीपक की शादी में मामा गोविंदा समेत पूरा परिवार शामिल हुआ था.