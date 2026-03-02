करण-तेजस्वी की केमिस्ट्री ने फैंस को किया दीवाना, इंटरव्यू में एक्टर ने बयां किया हाल-ए-दिल, मिनटों में वायरल हुआ वीडियो

टीवी एक्टर करण कुंद्रा ने हाल ही में अपनी खास दोस्त तेजस्वी प्रकाश को लेकर अपने दिल का हाल बयां किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो उनके लिए बेहद मायने रखती हैं. करण ने बताया कि तेजस्वी उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखती हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें उनकी जगह भी दिखा देती हैं.
करण कुंद्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी खास दोस्त और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश राज को लेकर खास बातचीत है. उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि उनका रिश्ता लॉजिक और दिल का बैलेंस है. करण और तेजस्वी के रिश्ते को लगभग चार साल से ज्यादा समय हो गया है और ये काफी मजबूत और समझदारी भरा है. करण ने आगे कहा, ‘हम दोनों के अपने-अपने गोल हैं. चार साल से ज्यादा साथ रहने के बाद हमें पता चल गया है कि कुछ काम वो बहुत अच्छे से करती हैं और कुछ मैं बेहतर करता हूं.’
करण ने आगे मजाकिया अंदाज में कहा, ‘कभी-कभी मैं चीजों को लेकर थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता हूं, लेकिन तेजस्वी कहती हैं, ‘सुनो, ये काम मैं बेहतर कर सकती हूं.’ अगर मैं उन्हें ना कहने की कोशिश करता हूं, तो वो बिना हिचकिचाए मुझे मेरी जगह दिखा देती हैं. वो कहती हैं, ‘ये लॉजिक है,’ और मैं कहता हूं, ‘कभी-कभी दिल की बात भी होती है.’ एक्टर ने आगे कहा, ‘उनकी राय बहुत पक्की होती है. हम इंसान हैं, कभी वो सही होती हैं और कभी मैं. खास बात है कि ज्यादातर बार तो वो ही सही होती हैं, लेकिन यही तो रिश्ते की असली खूबसूरती है.’
कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं
करण ने बताया कि जब जिंदगी में सही इंसान मिल जाता है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता. उनका पूरा ध्यान बस उसी एक शख्स पर केंद्रित हो जाता है. उन्होंने बताया, ‘जैसे ही मेरा काम खत्म होता है और पैक-अप हो जाता है, मेरा मन बस यही सोचता रहता है कि तेजा कहां है? मुझे वहां जाना चाहिए? बस उसी की तरफ खिंचाव महसूस होता है.’
एक पार्टनर पूरी दुनिया बन जाता है
एक्टर का मानना है कि सच्चा और खुशहाल रिश्ता मिलने पर इंसान की पूरी दुनिया वही एक पार्टनर बन जाता है. चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी दूसरा एरिया, जब आप सही इंसान के साथ होते हैं, तो बस उसी के साथ समय बिताने की चाहत रहती है. करण का मानना है कि पुराने जमाने वाला सच्चा प्यार आज भी वैसा ही है. जब सही पार्टनर मिल जाता है, तो बहकने या इधर-उधर ध्यान जाने की कोई वजह नहीं बचती, बल्कि उस इंसान की ओर और ज्यादा आकर्षण बढ़ता है. वो कहते हैं कि ऐसे रिश्ते में परेशानी नहीं, बल्कि सुकून और खुशी मिलती है.
‘तेजरन’
करण और तेजस्वी को उनके फैंस प्यार से ‘तेजरन’ के नाम से बुलाते हैं. दोनों की पहली मुलाकात 2021 में रियलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ में हुई थी. शो के अंदर उनके रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन बाहर आने के बाद यह और भी गहरा और मजबूत हो गया.
