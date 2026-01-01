Advertisement
Hindi Newsटीवी2026 की शुरुआत में छलका निशा रावल का दर्द, कहा मुश्किलों से भरा रहा...

2026 की शुरुआत में छलका निशा रावल का दर्द, कहा 'मुश्किलों से भरा रहा...'

Nisha Rawal: एक्ट्रेस निशा रावल ने लिखा, 'पिछला साल बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे ग्रेस के साथ पार किया, अपने छोटे बच्चे की दुनिया के रंगों और मासूमियत की रक्षा करते हुए.' निशा ने पोस्ट के अंत में फैंस का आभार जताते हुए कहा, 'मेरे लिए मौजूद रहने और साथ देने के लिए धन्यवाद.'

Jan 01, 2026
निशा रावल
निशा रावल

Nisha Rawal: एक्ट्रेस और मॉडल निशा रावल ने नए साल 2026 की शुरुआत पर सोशल मीडिया पर खूबसूरत पोस्ट करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. इमोशनल हीलिंग और हिम्मत से भरे साल को याद करते हुए निशा ने अपने बेटे कविश के साथ एक कैंडिड तस्वीर पोस्ट की. 

एक्ट्रेस ने छिपाया बेटे का चेहरा 
इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई तस्वीर में उन्होंने बेटे का चेहरा छिपाया हुआ है और सिर्फ मां-बेटे के हाथों का खास पल कैद है. बेटे कविश के नाखूनों पर मल्टी-कलर नेल पॉलिश लगी हुई है, जबकि निशा के नाखूनों पर हल्के रंग का मैनीक्योर दिख रहा है. पोस्ट को एक सिंपल हार्ट इमोजी के साथ कैप्शन देते हुए निशा ने बेटे के लिए लिखा, 'मैं उन चीजों के लिए जिंदगी में जगह बना रही थी जो सच में मायने रखती हैं और मुझे एहसास हुआ कि आप भी मेरे लिए ही जगह बना रहे थे.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'इस साल के पहले दिन...'
उन्होंने उस प्यार के लिए आभार जताया, जो सोशल मीडिया से दूर रहते हुए उनके हीलिंग के समय चुपचाप से सपोर्ट कर रहा था. निशा ने आगे लिखा, 'इस साल के पहले दिन, मैं उस प्यार के लिए आभारी हूं, जिसने धैर्यपूर्वक मेरा इंतजार किया और जब मैं चुपचाप ठीक हो रही थी तो मेरा साथ दिया.' उन्होंने बताया कि साल 2025 उनके लिए काफी मुश्किल भरा साल था, लेकिन उन्होंने इसे ग्रेस के साथ पार किया, अपने छोटे बेटे की दुनिया के रंगों और मासूमियत की रक्षा करते हुए और उस पर प्यार लुटाते हुए जिंदगी के पल सजाए. 

बहुत मुश्किल था पिछला साल
उन्होंने आगे लिखा, 'पिछला साल बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे ग्रेस के साथ पार किया, अपने छोटे बच्चे की दुनिया के रंगों और मासूमियत की रक्षा करते हुए.' निशा ने पोस्ट के अंत में फैंस का आभार जताते हुए कहा, 'मेरे लिए मौजूद रहने और साथ देने के लिए धन्यवाद.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

निशा रावल वर्कफ्रंट
निशा रावल ने टेलीविजन, फिल्मों, थिएटर, कमर्शियल्स और रियलिटी शोज में अपना सफल करियर बनाया है. निशा ने साल 2012 में मुंबई में टीवी स्टार करण मेहरा से शादी की थी. साल 2017 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कविश रखा है. हालांकि, उनकी शादी में मुश्किलें आईं और साल 2021 में दोनों अलग हो गए. (एजेंसी)

Nisha Rawal

