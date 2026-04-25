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Hindi Newsटीवी41 की उम्र में एक्ट्रेस ने मुंबई में खरीदा करोड़ों का घर! वास्तु के हिसाब से डाइनिंग टेबल के सामने लगाया शीशा, और बदल गई किस्मत

41 की उम्र में एक्ट्रेस ने मुंबई में खरीदा करोड़ों का घर! वास्तु के हिसाब से डाइनिंग टेबल के सामने लगाया शीशा, और बदल गई किस्मत

Actress Mumbai Lavish Home: हाल ही में एक मशहूर एक्ट्रेस ने मायानगरी में अपने सपनों का घर खरीदा है, जिसकी खूबसूरती देख हर कोई दंग है. वास्तु के हिसाब से सजे इस आलीशान आशियाने की इनसाइड तस्वीरें और इसकी बालकनी, जहां से दिल जीत लेने वाला नजारा नजर आता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. चलिए जानते हैं आखिर इस नए बदलाव ने उनकी जिंदगी कैसे बदली? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:54 AM IST
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Actress Amruta Khanvilkar Mumbai Lavish Home
Actress Amruta Khanvilkar Mumbai Lavish Home

Amruta Khanvilkar Mumbai Lavish Home: मराठी और हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस अमृता खानविलकर ने हाल ही में मुंबई के पॉश इलाके में अपना एक नया और बेहद आलीशान घर खरीदा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. अमृता के लिए ये घर सिर्फ ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि उनकी सालों की मेहनत और लगन का मीठा फल है. इस नए घर में शिफ्ट होने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है और उन्होंने अपनी लाइफ के इस बड़े बदलाव को फैंस के साथ साझा किया है, जिसे उनके फैंस भी काफी खुश हैं. 

घर का हर कोना उनकी पसंद और आज की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो देखने में किसी महल से कम नहीं लगता. अमृता का ये नया घर काफी खूबसूरत है और इसका इंटीरियर बहुत खास है, जहां सादगी और शाही अंदाज दोनों साथ नजर आते हैं. दीवारों पर हल्के रंग किए गए हैं, जिससे घर बड़ा और खुला-खुला लगता है. लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक लाइटिंग ऐसी है जो रात में घर को और सुंदर बना देती है. फर्नीचर भी सोच-समझकर चुना गया है, जिससे घर मॉडर्न होने के साथ आरामदायक भी लगे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वास्तु के हिसाब से सजाया पूरा घर 

वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है और अमृता ने अपने इस नए घर को पूरी तरह से वास्तु के हिसाब से ही सजाया है. उनका मानना है कि सही दिशा और पॉजिटिव एनर्जी घर में सुख-शांति लाती है, इसलिए उन्होंने घर के मुख्य द्वार से लेकर किचन तक की सेटिंग में वास्तु नियमों का पालन किया है. घर में जगह-जगह इंडोर प्लांट्स लगाए गए हैं जो न केवल हवा को शुद्ध रखते हैं बल्कि हरियाली और ताजगी का अहसास भी कराते हैं. अमृता का कहना है कि इस घर में कदम रखते ही उन्हें एक अलग ही मेंटल पीस और सुकून महसूस होता है.

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घर की बालकनी है सबसे सबसे पसंदीदा जगह

इस घर की बालकनी अमृता की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, जहां से मुंबई शहर का खूबसूरत नजारा साफ दिखाई देता है. शाम के समय यहां बैठकर कॉफी का लुत्फ उठाना अमृता को बेहद पसंद है. बालकनी को भी सुंदर पौधों और कंफर्टेबल कुर्सियों से सजाया गया है, जिससे ये एक परफेक्ट रिलैक्सेशन स्पॉट बन गया है. मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच ये शांत कोना अमृता को काफी एनर्जी देता है. उन्होंने अपनी कई तस्वीरें इसी बालकनी में क्लिक की हैं, जिन्हें देखकर उनके चाहने वाले इस आलीशान व्यू की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

घर में दिखा आर्ट और मॉर्डेनिटी का मेल

अमृता ने अपने नए घर में डेकोरेशन के लिए आर्ट पीसेस और पेंटिंग्स का भी बखूबी इस्तेमाल किया है. घर की लॉबी में लगी बड़ी पेंटिंग्स और एंटीक शो-पीस अमृता के क्लासिक टेस्ट को दिखाते हैं. उन्होंने अपने करियर की अचीवमेंट्स और अवॉर्ड्स के लिए भी एक खास कोना बनाया है, जो उन्हें हमेशा इंस्पायर करता रहता है. सजावट में छोटे-छोटे डिटेल्स का ध्यान रखा गया है, जैसे कि पर्दों का रंग और कुशन की मैचिंग, जो पूरे घर को एक प्रोफेशनल टच देते हैं. ये घर असर में आर्ट और मॉर्डेनिटी का एक बेजोड़ संगम पेश करता है.

अमृता की लाइफस्टाइल में भी आया बदलाव

नए घर में एंट्री के साथ ही अमृता की लाइफस्टाइल में भी काफी पॉजिटिव बदलाव आए हैं. वे अब अपने खाली समय का ज्यादा हिस्सा घर पर बिताना पसंद करती हैं और अक्सर दोस्तों के लिए छोटी-छोटी हाउस वार्मिंग पार्टियां भी होस्ट करती हैं. अमृता का मानना है कि एक अच्छा घर आपकी फंक्शनैलिटी और सोच को भी बेहतर बनाता है. उनके इस नए सफर में उनके परिवार और करीबी दोस्तों ने भी उनका पूरा साथ दिया है. सोशल मीडिया पर उनके घर की इनसाइड फोटोज ने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है और लोग उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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