Advertisement
trendingNow13067923
Hindi Newsटीवीबैग पैक करो मुझे घर से जाना है... भारती सिंह के बेटे गोले ने कॉमेडियन से कह दी ऐसी बात, फूट-फूटकर रोने लगीं एक्ट्रेस, नहीं थम रहे आंसू

'बैग पैक करो मुझे घर से जाना है...' भारती सिंह के बेटे गोले ने कॉमेडियन से कह दी ऐसी बात, फूट-फूटकर रोने लगीं एक्ट्रेस, नहीं थम रहे आंसू

Bharti Singh के लेटेस्ट व्लॉग की शुरुआत देखकर फैंस परेशान हो गए थे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कॉमेडियन के 3 साल के बेटे को क्या हो गया है. यहां तक कि भारती बेटे की बात सुनकर रोने लगीं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 08, 2026, 06:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारती सिंह और लक्ष्य
भारती सिंह और लक्ष्य

Bharti Singh Baby Laksh: कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे. ये खुलासा भारती ने अपने व्लॉग में किया है. भारती ने कहा कि उनका 3 साल का बेटा गोला यानी कि लक्ष्य घर छोड़कर जाना चाहता है. एक्ट्रेस ने लक्ष्य का वीडियो भी व्लॉग में दिखाया जिसमें वो घर छोड़कर जाने की बात करता नजर आ रहा है.

घर छोड़कर जाना चाहता है भारती का बेटा

वीडियो में लक्ष्य अपना बैग पैक करते दिखा. जिसने भारती को परेशान कर दिया. घर छोड़कर जाने की जिद ठाने लक्ष्य से जब भारती ने वजह पूछी तो वो बड़ी मुश्किल से वजह बताने को तैयार हुआ. जिसने सुनने के बाद भारती की जान में जान आई.भारती वीडियो में कहती दिखीं कि लक्ष्य के घर छोड़कर जाने की जिद ने उन्हें काफी परेशान और बेचैन कर दिया था. क्योंकि वो बार-बार एक ही रट लगाए हुए था. आखिर में भारती लक्ष्य की बात सुनकर रोने लगीं. इसके बाद बेटे ने भारती के आंसू पोछें. तभी भारती ने लक्ष्य से कहा कि प्रॉमिस करो कि आगे ऐसा नहीं कहोगे.

Add Zee News as a Preferred Source

रोने लगीं भारती

इस व्लॉग में भारती ने कहा कि पता नहीं उसे क्या हो गया है. अचानक से बोलने लगा मेरा बैग पैक कर दो. मुझे जाना है. आपको छोड़ के चला जाऊंगा. मुझे उस वक्त बहुत अजीब फील हुआ. मैंने उसे बोला कि ऐसा नहीं बोलते लक्ष्य..आप पापा को बोलेगे तो वो भी रोने लग जाएंगे.

'द ग्रेट इंडियन शो' के चौथेको तगड़ा नुकसान,लगातार गिर रही  सीजन व्यूअरशिप, अब ये भी लगा शॉक

लक्ष्य ने बताई वजह

वीडियो में आगे लक्ष्य ने अपने घर छोड़कर जाने की वजह बताई. लक्ष्य ने बड़े ही प्यार से कहा कि वो नीचे खेलने जाना चाहता है और जल्दी वापस भी आ जाएगा. ये सुनकर भारती खुश हो गई और कहा कि वो काजू से ज्यादा इससे प्यार करती है. आपको बता दें, भारती ने बीते साल दिसंबर में दोबारा एक बेचे की मां बनीं. इन दोनों ने अभी तो अपने बच्चे का नाम काजू रखा है. लेकिन, रियल नाम अभी तक रिवील नहीं किया.हर्ष और भारती की  शादी साल 2017 में हुई थी. जिसके बाद अप्रैल 2022 में लक्ष्य का जन्म हुआ. फिलहाल,दूसरे बच्चे के जन्म के 20 दिन बाद भारती वापस काम पर लौट आई हैं.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Bharti Singh

Trending news

वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
Pinarayi Vijayan
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
BMC elections
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
stray dog case
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
Sonam Wangchuk
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
Justice Varma
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
West Bengal
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
Raju Waghmare
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
Somnath Swabhiman Parv
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
Karnataka News
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
Rahul Gandhi
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार