यूट्यूब या टीवी...? किससे ज्यादा पैसा कमाती हैं भारती सिंह, जानकर उड़ जाएंगे होश

Bharti Singh टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा है. टीवी शोज के अलावा वो यूट्यूब से मोटा पैसा कमाती है. ऐसे में हाल ही में भारती ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो इन दोनों से कितना पैसा हर महीने कमाती हैं.
Bharti Singh YouTube Earning: आजकल यूट्यूब या यू कहे कि सोशल मीडिया लोगों की कमाई का एक बड़ा सोर्स बन गया है. कई सितारे यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट करके डेली ब्लॉग बनाकर लाखों रुपये कमा रहे हैं. अगर इन ब्लॉगर सेलिब्रिटी की बात करें तो भारती सिंह (Bharti Singh) और हर्ष लिंबाचिया का नाम भी आता है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर भारती यूट्यूब ब्लॉगिंग के जरिए कितना पैसा कमाती है.
किससे ज्यादा पैसा कमाती हैं भारती?
भारती के यूट्यूब पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है. ऐसे में हाल ही में राज शमानी से बात करते हुए भारती ने अपनी इनकम के बारे में बताया. कॉमेडियन ने कहा- 'मेरी 60% इनकम टेलीविजन से आती है और 40% यूट्यूब से. मुझे तो यकीन भी नहीं होता. अगर आप मुझे कहेंगे कि साफ सफाई, माइक्रोफोन या फिर कुछ इस तरह का पोस्ट कर जो पैसा देंगे तो मैं कर लूंगी. लेकिन, वो हर्ष था जिसने कहा टीवी लॉग लॉस्टिंग नहीं है. इसके बाद हम लोगों ने यूट्यूब पर फोकस किया.'
भारती ने कहा कि 'पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया. लेकिन बाद में मैं इसे एन्जॉय करने लगी. इसके बाद पैसे कमाने लगी. जो कि बेटर है. मैंने एक चीज सीखी है. अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो यूट्यूब आपको उसका रिस्पांस देगा. कई बार तो मुझे लगता है कि चार ब्लॉग डाल दूं. इतना कंटेट है मेरे पास.12 मिनट से ज्यादा का. मैंने यूट्यूब 2 साल पहले शुरू किया था. अब मेरे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. मैं हफ्ते में एक ब्लॉग अपलोड करती हूं. पैसा अच्छा मिलता है लेकिन, ये टीवी से ज्यादा अच्छा नहीं है. मैं टीवी से एक दिन में जितना पैसा कमा लेती हूं उतना यूट्यूब से एक महीने में. मुझे दोनों मीडियम पसंद है. अब, मुझे अजीब लगता है जब मैं ब्लॉग शेयर नहीं करती.'
नहीं छोड़ूंगी हाथ से खाना
भारती देखते ही देखते एक बड़ा चेहरा बन गई हैं. लेकिन, अपनी जड़ों से आज भी जुड़ी हुई हैं. भारती ने कहा- 'हां, मैं बिजनेस क्लास में ट्रेवल करती हूं और 5 स्टार होटल में रुकती हूं. लेकिन मैं अभी भी अपने हाथ से खाना खाती हूं. वो कभी भी नहीं बदलेगा. मैं बिल्कुल भी बदली नहीं हूं. मुझे हमेशा अमृतसर जाने का मन करता है.पर 3 साल से नहीं जा पाई. मुंबई के बारे में एक चीज है कि अगर आप बहुत कड़ी मेहनत करते हो तो ये आपको कभी भी खाली हाथ नहीं रखती है. जब भी मैं अमृतसर जाने का प्लान करती हूं तो मुझे एक नया काम मिल जाता है.'
