41 की उम्र में जेनिफर विंगेट ने रचाई गुपचुप शादी? यूके के बिजनेसमैन संग जुड़ रहा नाम; फोटो वायरल

मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने 16 जुलाई को अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर विलियम इश्माएल से शादी कर ली है. हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी वेडिंग गाउन चुनते ट्राई करते नजर आ रही हैं.
बता दें कि ये एक्ट्रेस की दूसरी शादी है, इससे पहले उन्होंने अपने सुपरहिट सीरियल ‘दिल मिल गए’ के को-स्टार करण सिंह ग्रोवर से 2012 को शादी की थी.
इस वायरल फोटो में जेनिफर ने खास 'कार्लियो फैशन' का ब्राइडल गाउन पहना है. इसमें एक्ट्रेस गाउन पहनकर और अपने ब्राइडल लुक के लिए कपड़े को फाइनल करती हुई नजर आ रही हैं. वहीं, एक दूसरे वीडियो में डिजाइनर को गाउन के ऊपरी हिस्से (बॉडीस) पर बारीक सजावट का काम करते हुए दिखाया गया है.
इसके बाद जेनिफर को ट्रायल फिटिंग के दौरान इसे पहने और अपने वेल को ठीक करते हुए देखा जा सकता है. स्ट्रैपलेस और स्वीटहार्ट-नेकलाइन वाले इस सफेद गाउन पर हाथ से टांके गए नाज़ुक बीडवर्क और धागे की बारीक कढ़ाई की गई थी.
जेनिफर विंगेट टेलीविजन की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिनका क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. फैन्स उनके नए सफर के लिए एक्साइटेड हैं. फैन्स जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी टीवी क्वीन किसके साथ शादी करने जा रही हैं. जेनिफर के होने वाले हसबैंड विलियम इश्माएल सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन हैं. वो सिंगापुर में रहते हैं. दोनों की मुलाकात कैसे हुई और कैसे इनकी लव स्टोरी शुरू हुई. अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. ना ही जेनिफर ने शादी पर कुछ कहा है.
2012 में जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर संग शादी रचाई थी, लेकिन दो साल के अंदर ही इनका तलाक हो गया. कहा जाता है कि शादी में करण ने जेनिफर को चीट किया था. अलोन की शूटिंग के समय वो बिपाशा बसु के करीब आ गए थे. इसके बाद उन्हें बिपाशा के साथ आउटिंग पर देखा गया. जेनिफर ने कभी तलाक का ठीकरा करण पर नहीं फोड़ा. उन्होंने हमेशा निजी जिंदगी पर चुप्पी बनाए रखी.
पिछले कुछ सालों में जेनिफर ने टीवी इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट शोज दिए हैं. उन्होंने ‘कसौटी जिंदगी की’, ‘सरस्वतीचन्द्र’, ‘बेहद’, ‘बेपनाह’ और ‘दिल मिल गए’ जैसे बड़े सीरियल्स में लीड रोल्स प्ले किए हैं. इन सभी शोज में उनके किरदारों को लोगों ने खूब पसंद किया. खासकर सीरियल ‘बेहद’ में उनके निभाए गए माया मेहरोत्रा के ग्रे शेड किरदार ने हर किसी को हैरान कर दिया था. इस रोल के लिए उन्हें लोगों और क्रिटिक्स से खूब तारीफें मिली थीं.