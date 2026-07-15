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41 की उम्र में दुल्हन बनने जा रहीं जेनिफर विंगेट, UK में बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल से रचाएंगी शादी; फैंस दे रहे बधाई

Jennifer Winget Wedding: टीवी और ओटीटी स्टार जेनिफर विंगेट एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. वे यूके में विलियम इशमाएल के साथ बेहद प्राइवेट सेरेमनी में शादी करने जा रही हैं. इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस को ढेरों बधाई दे रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 15, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:30 PM IST
41 की उम्र में दुल्हन बनने जा रहीं जेनिफर विंगेट, UK में बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल से रचाएंगी शादी; फैंस दे रहे बधाई
Image Credit: Jennifer Winget WeddingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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