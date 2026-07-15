/41 की उम्र में दुल्हन बनने जा रहीं जेनिफर विंगेट, UK में बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल से रचाएंगी शादी; फैंस दे रहे बधाई

मशहूर टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. खबरों की मानें तो ‘बेहद’ सीरियल फेम जेनिफर बहुत जल्द यूके में विलियम इशमाएल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. ये शादी गुरुवार को एक प्राइवेट और छोटी सेरेमनी में होगी. बॉम्बे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस शादी को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है. इस खास मौके पर सिर्फ परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होने वाले हैं.
जेनिफर और विलियम के अफेयर की खबरें पिछले काफी समय से मीडिया के गलियारों में चल रहे थे. अब दोनों अपने रिश्ते को एक कदम आगे ले जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, ये एक व्हाइट वेडिंग होगी, जिसके लिए जेनिफर ने बेहद खास तैयारी की है. वे अपनी शादी के खास मौके पर ‘कार्लियो’ ब्रांड का बेहद खूबसूरत व्हाइट ब्राइडल गाउन पहनने वाली हैं. दोनों ही अपने इस खास दिन को लाइमलाइट से दूर रखकर यादगार बनाना चाहते हैं.
जेनिफर विंगेट की पर्सनल लाइफ हमेशा से ही मीडिया और उनके फैंस के बीच काफी चर्चा में रही है. इससे पहले उन्होंने अपने सुपरहिट सीरियल ‘दिल मिल गए’ के को-स्टार करण सिंह ग्रोवर से 2012 को शादी की थी. दोनों ने शादी का फैसला कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद लिया था. हालांकि, दोनों का ये रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया. शादी के महज दो साल के अंदर ही उनके बीच दूरियां आ गईं और साल 2014 में दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए.
पिछले कुछ सालों में जेनिफर ने टीवी इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट शोज दिए हैं. उन्होंने ‘कसौटी जिंदगी की’, ‘सरस्वतीचन्द्र’, ‘बेहद’, ‘बेपनाह’ और ‘दिल मिल गए’ जैसे बड़े सीरियल्स में लीड रोल्स प्ले किए हैं. इन सभी शोज में उनके किरदारों को लोगों ने खूब पसंद किया. खासकर सीरियल ‘बेहद’ में उनके निभाए गए माया मेहरोत्रा के ग्रे शेड किरदार ने हर किसी को हैरान कर दिया था. इस रोल के लिए उन्हें लोगों और क्रिटिक्स से खूब तारीफें मिली थीं.
छोटे पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने के बाद जेनिफर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रुख किया. यहां भी उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया. उन्होंने ‘कोड एम’ और ‘रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी’ जैसी मशहूर वेब सीरीज में बेहतरीन काम किया है. इन डिजिटल प्रोजेक्ट्स में उनके अलग अंदाज को फैंस ने काफी पसंद किया. जेनिफर ने साबित कर दिया कि वे किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी एक्टिंग का जादू चलाने की पूरी ताकत रखती हैं.
अब जेनिफर विंगेट बहुत जल्द एक और नए डिजिटल प्रोजेक्ट में दिखाई देने वाली हैं. वे आने वाली सीरीज ‘तलाश: ए मदर्स सर्च’ में एक अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी. इस खास प्रोजेक्ट में उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी लीड रोल में नजर आएंगी. जेनिफर के फैंस उनकी इस नई सीरीज और उनकी शादी की खबरों को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. वे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आगे बढ़ रही हैं.