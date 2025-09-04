'मिर्जापुर' फिल्म में टीवी के इस बिगेस्ट सितारे का डेब्यू, अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है शूटिंग

Mirzapur फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट है. रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है.इसके साथ ही इसमें टीवी के बड़े सितारे की एंट्री हो गई है.
Mirzapur Film: बिगेस्ट हिट सीरीज 'मिर्जापुर' के बाद अब इस पर फिल्म बन रही है. जिसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्युदें एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे. इन आइकॉनिक किरदारों को यही सितारे बड़ी स्क्रीन पर निभाते नजर आएंगे.इस बीच मूवी में टीवी के एक दमदार एक्टर की एंट्री हो गई है. इस फिल्म के जरिए ये बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं. जो कि इस फिल्म में एक फ्रेश एनर्जी लेकर आएंगे.
मोहित मलिक की एंट्री
रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस सितारे की टीवी से बॉलीवुड में एंट्री हुई है वो मोहित मलिक है. इसके अलावा रवि किशन, जितेंद्र कुमार भी फिल्म में नजर आ सकते हैं. मोहित मलिक टेलीविजन के एक बड़े चेहरे हैं. ये कई साल से टीवी पर लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं. इन शोज के नाम 'डोली अरमानों की' और 'कुल्फी कुमार बाजेवाला' है. ऐसे में इस फिल्म के जरिए वो अपने फिल्मी सफर की शुरुआत कर रहे हैं.
मोहित का पोस्ट
अपने एक्साइटमेंट को इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए मोहित मलिक ने लिखा- 'बहुत एक्साइटेड हूं मिर्जापुर की दुनिया ज्वाइन करने पर. टीम का और प्रोड्यूसर्स का इस खास वेलकम के लिए शुक्रिया. इस जर्नी के लिए काफी उत्साहित हूं.
मिर्जापुर टीम ने भेजा नोट
मोहित मलिक ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें वो हाथ में एक नोट पकड़े हुए हैं. जिसमें लिखा है- 'डियर मोहित, हम लोग तुम्हारे मिर्जापुर टीम को ज्वाइन करने को लेकर एक्साइटेड हैं. तुम्हारे स्क्रीन के मैजिक को देखने के लिए बेसब्र है, बेस्ट विशेज..रितेश और फरहान.'
'गणेश कार्तिकेय' में आएंगे नजर
फिल्म में डेब्यू के साथ-साथ मोहित टीवी पर भी वापसी कर रहे हैं. वो माइथोलॉजिकल शो 'गणेश कार्तिकेय' में नजर आएंगे.जिसमें भगवान शिव का किरदार निभाएंगे. मोहित का ये प्रोजेक्ट उनके अब तक के काम से बिल्कुल अलग है. मिर्जापुर फिल्म की बात करें तो ओटीटी पर जादू चलाने के बाद मेकर्स के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य उसी जादू को स्क्रीन पर फिल्म के तौर पर रिक्रिएट करना होगा.ये फिल्म अगले हफ्ते से फ्लोर पर जा रही है. जिसे लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.
