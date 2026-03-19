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Hindi Newsटीवीशादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया बनने वाले हैं पेरेंट्स, एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया बनने वाले हैं पेरेंट्स, एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

टीवी टॉप एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने शादी के 10 साल बाद फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटो शेयर की. जिसके बाद इन दोनों सितारों को सेलेब्स बधाई दे रहे हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:29 PM IST
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शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया बनने वाले हैं पेरेंट्स, एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

Divyanka Tripathi Confirms Pregnancy: टीवी की टॉप एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की बीते कई दिनों से जल्द ही पेरेंट्स बनने की खबरें आ रही थीं.इन तमाम खबरों के बीच इन दोनों स्टार्स ने आखिकार फैंस के साथ अपनी गुड न्यूज शेयर की. इसके साथ ही बेबी बंप की कई फोटोज शेयर की जिसमें एक्ट्रेस के फेस पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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