Advertisement
trendingNow13123354
Hindi Newsटीवीगौहर खान ने की दूसरे बेटे की मुंह दिखाई, नन्ही-सी जान के चेहरे पर दिखी मासूमियत, क्यूटनेस पर अटका फैंस का दिल, PHOTO

गौहर खान ने की दूसरे बेटे की मुंह दिखाई, नन्ही-सी जान के चेहरे पर दिखी मासूमियत, क्यूटनेस पर अटका फैंस का दिल, PHOTO

Gauahar Khan Zaid Darbar Reveals Second Son Face Reveal: बॉलीवुड और टीवी की फेमस एक्ट्रेस गौहर खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने दूसरे बेटे फरवान की मुंह दिखाई कर दी है. फैंस को बेसब्री से उनके बेटे का चेहरा देखने का इंतजार था. 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 26, 2026, 04:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौहर खान ने दिखाया बेटे फरवान का चेहरा (फोटो- इंस्टाग्राम)
गौहर खान ने दिखाया बेटे फरवान का चेहरा (फोटो- इंस्टाग्राम)

Gauahar Khan Zaid Darbar Reveals Second Son Face Reveal: बॉलीवुड और टीवी की फेमस एक्ट्रेस गौहर खान ने अपनी एक्टिंग और अंदाज से हर किसी का दिल जीता है. कई फिल्मों और सीरीज में गौहर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी हैं. इसके साथ ही उन्होंने सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 7' में भी जीत दर्ज की थी. साल 2025 में गौहर खान और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैद दरबार दूसरी बार मम्मी-पापा बने थे. एक्ट्रेस ने दूसरी बार भी बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम कपल ने फरवान रखा. फैंस को उनके दूसरे बेटे की मुंह दिखाई का बेसब्री से इंतजार था. कपल ने अभी तक अपने दूसरे बेटे की चेहरा फैंस को नहीं दिखाया था. 

गौहर खान ने की दूसरे बेटे की मुंह दिखाई
आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हो गया और कपल ने अपनी नन्ही-सी जान की मुंह दिखाई करा दी. गौहर खान और जैद दरबार ने उमराह के दौरान अपने दूसरे बेटे की मुंह दिखाई कराई और दुनिया को उसका क्यूट सा चेहरा दिखाया. फरवान की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फोटो में पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है. गौहर खान और जैद दरबार फोटो में अपने दोनों बेटों जेहान और फरवान के साथ दिख रहे हैं. चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस ने लिखा प्यारा कैप्शन
गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा 'अल्लाह इस पर अपनी बरकत बनाए रखे. बड़े को काबा से पहला सलाम कराया था, तो छोटे का सलाम भी वहीं से बनता है. अस्सलामू अलैकुम खूबसूरत दुनिया फरवान की और से. हमारे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें, जैसे हम दुनिया के लिए इस पवित्र जगह से दुआएं कर रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ मिनटों में पोस्ट पर आए 62.2K लाइक्स
एक्ट्रेस गौहर खान की इन तस्वीरों पर दिव्या अग्रवाल, भारती सिंह, सृष्टि रोडे, सोफी चौधरी और ताहिर शब्बीर जैसे कई सितारों ने कमेंट कर प्यार लुटाया है. एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया है. लेकिन कुछ ही घंटे में इस पोस्ट पर 62.2K लाइक्स आ चुके हैं. बता दें कि जैद दरबार और गौहर खान ने साल 2020 में परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी. कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Gauahar Khanzaid darbar

Trending news

कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा