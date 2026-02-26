गौहर खान ने की दूसरे बेटे की मुंह दिखाई, नन्ही-सी जान के चेहरे पर दिखी मासूमियत, क्यूटनेस पर अटका फैंस का दिल, PHOTO

Gauahar Khan Zaid Darbar Reveals Second Son Face Reveal: बॉलीवुड और टीवी की फेमस एक्ट्रेस गौहर खान ने अपनी एक्टिंग और अंदाज से हर किसी का दिल जीता है. कई फिल्मों और सीरीज में गौहर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी हैं. इसके साथ ही उन्होंने सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 7' में भी जीत दर्ज की थी. साल 2025 में गौहर खान और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैद दरबार दूसरी बार मम्मी-पापा बने थे. एक्ट्रेस ने दूसरी बार भी बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम कपल ने फरवान रखा. फैंस को उनके दूसरे बेटे की मुंह दिखाई का बेसब्री से इंतजार था. कपल ने अभी तक अपने दूसरे बेटे की चेहरा फैंस को नहीं दिखाया था.

गौहर खान ने की दूसरे बेटे की मुंह दिखाई

आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हो गया और कपल ने अपनी नन्ही-सी जान की मुंह दिखाई करा दी. गौहर खान और जैद दरबार ने उमराह के दौरान अपने दूसरे बेटे की मुंह दिखाई कराई और दुनिया को उसका क्यूट सा चेहरा दिखाया. फरवान की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फोटो में पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है. गौहर खान और जैद दरबार फोटो में अपने दोनों बेटों जेहान और फरवान के साथ दिख रहे हैं. चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है.

एक्ट्रेस ने लिखा प्यारा कैप्शन

गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा 'अल्लाह इस पर अपनी बरकत बनाए रखे. बड़े को काबा से पहला सलाम कराया था, तो छोटे का सलाम भी वहीं से बनता है. अस्सलामू अलैकुम खूबसूरत दुनिया फरवान की और से. हमारे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें, जैसे हम दुनिया के लिए इस पवित्र जगह से दुआएं कर रहे हैं.'

कुछ मिनटों में पोस्ट पर आए 62.2K लाइक्स

एक्ट्रेस गौहर खान की इन तस्वीरों पर दिव्या अग्रवाल, भारती सिंह, सृष्टि रोडे, सोफी चौधरी और ताहिर शब्बीर जैसे कई सितारों ने कमेंट कर प्यार लुटाया है. एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया है. लेकिन कुछ ही घंटे में इस पोस्ट पर 62.2K लाइक्स आ चुके हैं. बता दें कि जैद दरबार और गौहर खान ने साल 2020 में परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी. कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी.