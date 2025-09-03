दूसरी बार मां बनी 42 साल की गौहर खान, किसका किया वेलकम नन्ही परी या छोटा शहजादा? पोस्ट शेयर कर फैंस को दी गुड न्यूज

Gauhar Khan Become Mother Second Time: बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान के घर एक बार फिर बच्चे की किलकारी गूंज गई है. पति जैद दरबार संग एक्ट्रेस ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है और कपल फिर पेरेंट्स बन गए हैं. हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है.
Trending Photos
Gauhar Khan Become Mother Second Time: बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई थी. हर किसी को उनके दूसरे बेबी का इंतजार था. आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हो गया है और हाल ही में गौहर खान ने पति जैद दरबार संग अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है और इसकी खुशखबरी उन्होंने फैंस के साथ शेयर की है. जी हैं, गौहर खान ने दूसरी बार इस दुनिया में बेटे को जन्म दिया है. कपल ने पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी फैंस को दी है.
गौहर और जैद फिर बने बेटे के पेरेंट्स
गौहर और जैद ने 1 सितंबर को अपने दूसरे बेटे का वेलकम इस दुनिया में किया था. दो दिन बाद कपल ने 3 सितंबर को फैंस को इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बेटे के जन्म की अनाइंसमेंट की है. कपल ने कंबाइंड पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जेहान (बड़ा बेटा) अपने छोटे भाई के आने पर काफी ज्यादा खुश है. जेहान को भाई मिल गया है. कपल ने सभी को प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहा. गौहर खान ने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि उनके परिवार को हमेशा ऐसी प्यार और दुआएं देते रहें.
फैंस और सेलेब्स दे रहे बधाई
एक्ट्रेस गौहर खान के ये पोस्ट सोशल मीडिया पर छा गई है. फैंस और तमाम सेलेब्स उन्हें मां बनने पर खूब बधाई दे रहे हैं और नन्हे बच्चे पर प्यार लुटा रहे हैं. फेमस सिंगर नीती मोहन ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा 'ओएमजी! यह खबर सुनकर हमें बहुत खुशी हुई. आप सभी को, खासकर जेहान को, बहुत-बहुत बधाई.'
साल 2023 में किया था बड़े बेटे का वेलकम
बता दें कि गौहर खान ने साल 2020 में जैद दरबार से निकाह किया था. निकाह के तीन साल बाद कपल ने साल 2023 में अपने बड़े बेटे जेहान को जन्म दिया था और अब साल 2025 में कपल ने अपने दूसरे बेटे का वेलकम किया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वब दूसरी बार मां बनने को लेकर काफी नर्वस हैं. एक्ट्रेस ने अपना अनुभव शेयर किया था और बताया था कि हर प्रेग्नेंसी अलग होती है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.