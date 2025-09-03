दूसरी बार मां बनी 42 साल की गौहर खान, किसका किया वेलकम नन्ही परी या छोटा शहजादा? पोस्ट शेयर कर फैंस को दी गुड न्यूज
Advertisement
trendingNow12907322
Hindi Newsटीवी

दूसरी बार मां बनी 42 साल की गौहर खान, किसका किया वेलकम नन्ही परी या छोटा शहजादा? पोस्ट शेयर कर फैंस को दी गुड न्यूज

Gauhar Khan Become Mother Second Time: बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान के घर एक बार फिर बच्चे की किलकारी गूंज गई है. पति जैद दरबार संग एक्ट्रेस ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है और कपल फिर पेरेंट्स बन गए हैं. हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 03, 2025, 03:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौहर खान
गौहर खान

Gauhar Khan Become Mother Second Time: बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई थी. हर किसी को उनके दूसरे बेबी का इंतजार था. आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हो गया है और हाल ही में गौहर खान ने पति जैद दरबार संग अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है और इसकी खुशखबरी उन्होंने फैंस के साथ शेयर की है. जी हैं, गौहर खान ने दूसरी बार इस दुनिया में बेटे को जन्म दिया है. कपल ने पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी फैंस को दी है. 

गौहर और जैद फिर बने बेटे के पेरेंट्स
गौहर और जैद ने 1 सितंबर को अपने दूसरे बेटे का वेलकम इस दुनिया में किया था. दो दिन बाद कपल ने 3 सितंबर को फैंस को इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बेटे के जन्म की अनाइंसमेंट की है. कपल ने कंबाइंड पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जेहान (बड़ा बेटा) अपने छोटे भाई के आने पर काफी ज्यादा खुश है. जेहान को भाई मिल गया है. कपल ने सभी को प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहा. गौहर खान ने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि उनके परिवार को हमेशा ऐसी प्यार और दुआएं देते रहें. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फैंस और सेलेब्स दे रहे बधाई
एक्ट्रेस गौहर खान के ये पोस्ट सोशल मीडिया पर छा गई है. फैंस और तमाम सेलेब्स उन्हें मां बनने पर खूब बधाई दे रहे हैं और नन्हे बच्चे पर प्यार लुटा रहे हैं. फेमस सिंगर नीती मोहन ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा 'ओएमजी! यह खबर सुनकर हमें बहुत खुशी हुई. आप सभी को, खासकर जेहान को, बहुत-बहुत बधाई.' 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साल 2023 में किया था बड़े बेटे का वेलकम 
बता दें कि गौहर खान ने साल 2020 में जैद दरबार से निकाह किया था. निकाह के तीन साल बाद कपल ने साल 2023 में अपने बड़े बेटे जेहान को जन्म दिया था और अब साल 2025 में कपल ने अपने दूसरे बेटे का वेलकम किया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वब दूसरी बार मां बनने को लेकर काफी नर्वस हैं. एक्ट्रेस ने अपना अनुभव शेयर किया था और बताया था कि हर प्रेग्नेंसी अलग होती है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Gauhar Khanzaid darbar

Trending news

BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
drug clinical trial New rules
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
;