शेफाली जरीवाला की मौत को हुए 47 दिन, पराग त्यागी ने पूरी की 'कांटा लगा गर्ल' की आखिरी इच्छा, जल्द बताएंगे क्या हुआ था उस रात

Shefali Jariwala Last Wish: 'कांटा लगा गर्ल' शेफाली जरीवाला की मौत के 47 दिन हो चुके हैं. बीते इन दिनों में एक्टर और शेफाली के पति पराग जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान पराग पर कई आरोप भी लगे. वहीं, अब पराग ने एक वीडियो शेयर किया है और बताया कि उन्होंने शेफाली की आखरी विश पूरी कर दी है. इसके साथ ही ये भी कहा कि वो जल्द ही एक पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें वो शेफाली की मौत के दिन आखिर क्या हुआ था वो सबको बताएंगे.

पराग ने पूरी की शेफाली की आखिरी इच्छा

पराग त्यागी ने इस वीडियो में कह रहे हैं कि '27 जून को क्या हुआ वो तो आप सबको पता ही है. शेफाली की बीते 15 साल से एक विश सबसे ज्यादा रही है. वो चाहती थीं कि बच्चों की एजुकेशन और वूमन एम्पावरमेंट को लेकर एक एनजीओ खोलें. 12 अगस्त को मेरी और शेफाली की एनिवर्सरी थी. तो मैंने कल ही शेफाली की इस विश को पूरा किया और फाउंडेशन रजिस्टर करवाई. इस फाउंडेशन का नाम है शेफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन.'

खुलेगा उस रात का राज

'उसके लिए मैंने एक चैनल शुरू किया है यूट्यूब पर शेफाली पराग त्यागी के नाम से. परी और सिंबा के पापा. उस पर मैं अपना पहला पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूं. लोगों के बहुत सारे सवाल थे. बहुत सारे इल्जाम थे. सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर उस रात को क्या हुआ था. तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करने आ रहा हूं. अपने पॉडकास्ट में. इस पॉडकास्ट से जो रेवन्यू आएगा वो उस फाउंडेशन को जाएगा. तो जितना प्यार आपने हमें दिया है उतना ही प्यार हमें यूट्यूब पर भी दीजिएगा.'

फैंस कर रहे सपोर्ट

पराग के इस पोस्ट पर फैंस उन्हें जमकर प्यार बरसा रहे हैं. इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उनका प्यार शेफाली के लिए कभी भी कम नहीं हुआ है ये देखकर अच्छा लगता है.