Hindi Newsटीवीपत्नी शेफाली जरीवाला की मौत के 8 महीने बाद टीवी पर पराग त्यागी की दमदार वापसी, नए शो का प्रोमो किया शेयर, राजा के किरदार में आएंगे नजर

पत्नी शेफाली जरीवाला की मौत के 8 महीने बाद टीवी पर पराग त्यागी की दमदार वापसी, नए शो का प्रोमो किया शेयर, राजा के किरदार में आएंगे नजर

Parag Tyagi Upcoming Show: एक्ट्रेस और पत्नी शेफाली जरीवाला की मौत के 8 महीने बाद अब पति पराग त्यागी टीवी पर कमबैक के लिए तैयार है. फैंस पराग को बधाइयां दे रहे हैं. पत्नी की मौत के बाद एक्टर की दुनिया ही उजड़ गई थी. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 01, 2026, 08:53 PM IST
पत्नी की मौत के 8 महीने बाद टीवी पर एक्टर की वापसी
Parag Tyagi Upcoming Show: टीवी की दुनिया के फेमस एक्टर पराग त्यागी पत्नी शेफाली जरीवाला की मौत के करीब 8 महीने बाद टीवी पर वापसी करने के लिए तैयार है. वह एक नए शो में दमदार किरदार में नजर आने वाले है, जिसकी झलक हाल ही में उन्होंने फैंस के साथ शेयर की. हाल ही में पराग ने अपने कमबैक का ऐलान करते हुए नए टीवी शो का प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस शो का नाम 'चंदनबाला' है. पराग के फैंस और उनके दोस्त उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. 

मालूम हो कि पराग त्यागी की पत्नी और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत 27 जून 2025 को हुई थी. उनकी मौत की खबर से हर कोई हैरान रह गया था. शेफाली का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था. उनके निधन के बाद से ही पराग टीवी से दूर थे. वह किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आ रहे थे, केवल एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जिसमें वह अपने और शेफाली के बारे में बातें करते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पराग त्यागी ने शेयर किया टीजर
पराग टीवी पर दमदार कमबैक टीवी शो 'चंदनबाला' से करने वाले है. इसका एक टीजर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इस शो की कहानी किसी भूतकाल के साम्राज्य की दिख रही है. इसमें पराग ने एक राजा का किरदार निभाया है. वीडियो को शेयर करते हुए पराग ने कैप्शन में लिखा 'जल्द आ रहा है... चंदनबाला.' जल्द ही इस शो की बाकी जानकारी भी सामने आ सकती है. इस पोस्ट पर एक्टर की दोस्त आरती सिंह और जसवीर कौर ने भी कमेंट किया.

पराग त्यागी करियर 
वहीं एक्टर पराग त्यागी के करियर की बात करें तो उन्होंने टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' से शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने कई डेली सोप्स में भी काम किया और घर-घर मशहूर हो गए. पराग 'ब्रह्मराक्षस', 'जोधा अकबर' और 'शक्ति: अस्तित्व के एहसास की' जैसी फेमस टीवी शो में नजर आ चुके हैं. सीरियल्स के साथ पराग ने साउथ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है.  

