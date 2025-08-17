42 की उम्र में बेटी का बाप बना ये टॉप एक्टर, ऑपरेशन थिएटर में बीवी संग खींची फोटो, नन्ही परी को किया लाड
Advertisement
trendingNow12884845
Hindi Newsटीवी

42 की उम्र में बेटी का बाप बना ये टॉप एक्टर, ऑपरेशन थिएटर में बीवी संग खींची फोटो, नन्ही परी को किया लाड

'इश्कबाज' एक्टर नकुल मेहता ने सोशल मीडिया पर गुड न्यूज शेयर की है. ये 42 की उम्र में बेटी के पिता बनें. अपनी नन्ही परी के साथ एक्टर ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर की है. जिसमें वो उसे लाड करते नजर आए.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 17, 2025, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नकुल मेहता
नकुल मेहता

Nakuul Mehta Baby Girl: टीवी के टॉप एक्टर नकुल मेहता के घर किलकारियां गूंज उठी है. एक्टर और उनकी वाइफ जानकी एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने हैं. इस गुड न्यूज को नकुल ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज के साथ शेयर किया.इन तस्वीरों में नकुल वाइफ जानकी और बेटी के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं.

15 अगस्त को हुई बेटी
जानकी पारेख ने 15 अगस्त को बेटी को जन्म दिया. जिसके दो दिन बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर नन्हे मेहमान के आने की जानकारी दी. नकुल ने जानकारी को टैग करते हुए पोस्ट में लिखा- 'वो आ गई है. सूफी को फाइनली उसकी रूमी मिल गई है. हम लोगों का दिल अब पूरा हुआ. 15 अगस्त 2025...आपका काम प्यार की तलाश करना नहीं है. बल्कि सभी बाधाओं को खोजना और ढूंढना है. जो आपके विरुद्ध खड़ी कर रखी हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nakuul Mehta (@nakuulmehta)

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Nakuul Mehta

Trending news

10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
;