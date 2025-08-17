42 की उम्र में बेटी का बाप बना ये टॉप एक्टर, ऑपरेशन थिएटर में बीवी संग खींची फोटो, नन्ही परी को किया लाड

Nakuul Mehta Baby Girl: टीवी के टॉप एक्टर नकुल मेहता के घर किलकारियां गूंज उठी है. एक्टर और उनकी वाइफ जानकी एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने हैं. इस गुड न्यूज को नकुल ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज के साथ शेयर किया.इन तस्वीरों में नकुल वाइफ जानकी और बेटी के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं.

15 अगस्त को हुई बेटी

जानकी पारेख ने 15 अगस्त को बेटी को जन्म दिया. जिसके दो दिन बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर नन्हे मेहमान के आने की जानकारी दी. नकुल ने जानकारी को टैग करते हुए पोस्ट में लिखा- 'वो आ गई है. सूफी को फाइनली उसकी रूमी मिल गई है. हम लोगों का दिल अब पूरा हुआ. 15 अगस्त 2025...आपका काम प्यार की तलाश करना नहीं है. बल्कि सभी बाधाओं को खोजना और ढूंढना है. जो आपके विरुद्ध खड़ी कर रखी हैं.'