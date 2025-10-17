'ये काफी स्ट्रेसफुल था...'राइज एंड फॉल जीतने के बाद बोले अर्जुन बिजलानी, मिले 30 लाख

टीवी के मशहूर एक्टर अर्जुन बिजलानी ने 'राइज एंड फॉल' शो जीत चुके हैं. 30 लाख रुपये मिलने के बाद एक्टर ने बताया कि आखिर उन्हें ये खेल कैसा लगा.
Arjun Bijlani Winner Rise and Fall: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के जीत की ट्रॉफी अर्जुन बिजलानी को मिली है. अर्जुन ने को कंटेस्टेंट आरुष भोला को मात देकर इस शो को अपने नाम किया. इस शो की चमचमाती ट्रॉफी के साथ एक्टर को 30 लाख विनर प्राइज अमाउंट मिला है. शो जीतने के बाद अपने सफर और इस पूरे खेल को लेकर एक्टर ने बात की और इसे काफी स्ट्रेसफुल कहा.
मैं कुछ भी ऐसा ना करूं...
इस शो के प्रेशर और मेंटल बैलेंस करने के लिए वो शो में क्या करते थे. ये सवाल जब एक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास नेहा और अयान की फोटो थी. मुझे उन्हीं से ताकत मिलती थी. साथ ही भगवान गणेश पर मुझे अटूट भरोसा था. मैं सुबह जल्दी उठता था और और उनका नाम लेता था. साथ ही अपने आप से रोज ये वादा करता था कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं जिससे कि बाद में मुझे पछतावा हो. आज मैं गर्व से कह सकता हूं मैं विनर बनकर बाहर आया हूं और दिल में कोई भी रिग्रेट नहीं है.
ये खेल दिल से खेला
अर्जुन बिजलानी ने आगे कहा कि 'मैंने ये खेल दिल से खेला है. मैं किसी भी चैलेंज का स्ट्रेटजी के साथ सामना करता था. लेकिन, वैसे मैं पूरे खेल में जैसा हूं वैसा ही रहा हूं. मैं ये नहीं किया कि कहा कुछ और किया कुछ और. यही शायद मेरी सबसे बड़ी ताकत थी. पूरे खेल में ईमानदार रहा हूं.'
जीते 30 लाख
'राइज एंड फॉल' (Rise and Fall) शो को लेकर अर्जुन बिजलानी ने कहा कि इस शो ने एक और मजबूत इंसान बनाकर बाहर निकाला है. हर दिन एक नया चैलेंज, नया लेसन और एक नया रीजन आगे बढ़ने के लिए मिलत रहा. आपको बता दें, अर्जुन बिजलानी कई सारे टीवी शोज में नजर आ चुके हैं. इनके पॉपुलर टीवी शोज में एकता कपूर का मशहूर सीरियल नागिन है.
