शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पराग त्यागी ने शेयर किया ऐसा वीडियो,देखते ही आप भी करेंगे तारीफ

Shefali Jariwala की मौत के बाद पराग ने शेफाली के सपने को पूरा करने में जुटे हुए हैं. एक्ट्रेस के नाम पर बने फाउंडेशन से कुछ बच्चे जुड़ गए हैं.जिसका वीडियो पराग ने शेयर किया.
Parag Tyagi Shefali Jariwala: शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) की मौत के बाद एक्टर और पति पराग त्यागी परी के अधूरे सपने को पूरा करने में बिजी हैं. कुछ दिन पहले एक्टर ने बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक फाउंडेशन रजिस्टर करवाया.जिसका नाम शेफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन है. इसके बाद एक्टर ने एक और पोस्ट किया है.इस पोस्ट में पराग छोटे बच्चों के साथ नजर आए.
फाउंडेशन से जुड़े बच्चे
इस वीडियो को पराग ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया.इसके साथ ही कैप्शन में लिखा- 'बधाई हो दोस्तों नव्या, काव्या, ईशान और इनाया, कुछ और बूंदे शेफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन का हिस्सा बन गई हैं. प्रार्थना करते रहिए और प्यार बरसाते रहिए ताकि हम परी के सपने को पूरा कर सकें और गरीब बच्चों की जिंदगी संवार सकें.'
लिखा था इमोशनल पोस्ट
इसमें वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने कुछ बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं.ये वीडियो देख लोग पराग त्यागी की खूब तारीफ कर रहे हैं. इससे पहले अपनी शादी की सालगिरह पर भी पराग त्यागी ने एक वीडियो शेयर किया था. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक्टर ने लिखा, 'मेरा प्यार, मेरी जान, मेरी परी, जब मैंने तुम्हें 15 साल पहले पहली बार देखा था, तो मुझे पता था कि तुम अकेली हो, और 11 साल पहले तुमने उसी दिन मुझसे शादी करने का फैसला किया था, जिस दिन हम मिले थे. मेरे जीवन में आने और मुझे बिना शर्त प्यार देने के लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, जिसका मैं शायद हकदार नहीं था.'
सीने पर बनवाया टैटू
पराग ने आगे लिखा- 'तुमने मेरे जीवन को इतना सुंदर और रंगीन बना दिया, मुझे खुलकर जीना सिखाया, और अब मैं अपने उन बिंदास पलों को संजोकर रख रहा हूं. परी, आखिरी सांस तक और उसके बाद भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा. 12 अगस्त 2010 से अनंत काल तक. हमेशा साथ.'इसके साथ ही पराग ने शेफाली का चेहरा अपने सीने पर बनवाया है. जिसका वीडियो भी काफी सुर्खियों में रहा.
