शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पराग त्यागी ने शेयर किया ऐसा वीडियो,देखते ही आप भी करेंगे तारीफ
Advertisement
trendingNow12888399
Hindi Newsटीवी

शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पराग त्यागी ने शेयर किया ऐसा वीडियो,देखते ही आप भी करेंगे तारीफ

Shefali Jariwala की मौत के बाद पराग ने शेफाली के सपने को पूरा करने में जुटे हुए हैं. एक्ट्रेस के नाम पर बने फाउंडेशन से कुछ बच्चे जुड़ गए हैं.जिसका वीडियो पराग ने शेयर किया.

Edited By:  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पराग त्यागी
पराग त्यागी

Parag Tyagi Shefali Jariwala: शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) की मौत के बाद एक्टर और पति पराग त्यागी परी के अधूरे सपने को पूरा करने में बिजी हैं. कुछ दिन पहले एक्टर ने बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक फाउंडेशन रजिस्टर करवाया.जिसका नाम शेफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन है. इसके बाद एक्टर ने एक और पोस्ट किया है.इस पोस्ट में पराग छोटे बच्चों के साथ नजर आए. 

फाउंडेशन से जुड़े बच्चे

इस वीडियो को पराग ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया.इसके साथ ही कैप्शन में लिखा- 'बधाई हो दोस्तों नव्या, काव्या, ईशान और इनाया, कुछ और बूंदे शेफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन का हिस्सा बन गई हैं. प्रार्थना करते रहिए और प्यार बरसाते रहिए ताकि हम परी के सपने को पूरा कर सकें और गरीब बच्चों की जिंदगी संवार सकें.'

लिखा था इमोशनल पोस्ट

इसमें वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने कुछ बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं.ये वीडियो देख लोग पराग त्यागी की खूब तारीफ कर रहे हैं. इससे पहले अपनी शादी की सालगिरह पर भी पराग त्यागी ने एक वीडियो शेयर किया था. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक्टर ने लिखा, 'मेरा प्यार, मेरी जान, मेरी परी, जब मैंने तुम्हें 15 साल पहले पहली बार देखा था, तो मुझे पता था कि तुम अकेली हो, और 11 साल पहले तुमने उसी दिन मुझसे शादी करने का फैसला किया था, जिस दिन हम मिले थे. मेरे जीवन में आने और मुझे बिना शर्त प्यार देने के लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, जिसका मैं शायद हकदार नहीं था.'

 

सीने पर बनवाया टैटू

पराग ने आगे लिखा- 'तुमने मेरे जीवन को इतना सुंदर और रंगीन बना दिया, मुझे खुलकर जीना सिखाया, और अब मैं अपने उन बिंदास पलों को संजोकर रख रहा हूं. परी, आखिरी सांस तक और उसके बाद भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा. 12 अगस्त 2010 से अनंत काल तक. हमेशा साथ.'इसके साथ ही पराग ने शेफाली का चेहरा अपने सीने पर बनवाया है. जिसका वीडियो भी काफी सुर्खियों में रहा.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

parag tyagishefali jariwala

Trending news

अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
Supreme Court
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
jammu kashmir news
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
Surat News
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
BJP news
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
jammu kashmir news
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
Srinagar
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
Supreme Court News
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
;