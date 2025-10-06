गंभीर बीमारी के शिकार हैं गौरव खन्ना, 'अनुपमा' एक्टर का 'बिग बॉस 19' में छलका दर्द, खुद खुलासा कर बोले- 'बहुत कम....'

Bigg Boss 19: फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को फैंस काफी पसंद कर रहे है. इस सीजन में नजर आ रहे गौरव खन्ना एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं. उन्होंने शो में अपनी बीमारी का खुलासा किया और अपना दर्द बांटा. इस बीमारी को सुनने के बाद गौरव के फैंस को तगड़ा झटका लगा है.
Bigg Boss 19: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. इस सीजन सबसे लोकप्रिय कंटेस्टेंट्स में कुनिका सदानंद, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल शामिल हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा होती है. ऐसे में शो में कंटेस्टेंट की पर्सनल लाइफ हो या फिर कोई विवाद हर चीज फैंस जानना चाहते है. इसी बीच टीवी के फेमस सीरियल 'अनुपमा' के अनुज कपाड़िया यानी गौरव खन्ना ने हाल ही में अपनी एक बीमारी का खुलासा किया, जिसे सुन फैंस भी हैरान हो गए.
गौरव खन्ना को है कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी
दरअसल, गौरव खन्ना ने फैंस को बताया कि कलर ब्लाइंडनेस है. हालांकि वो इसके बारे में पहले भी खुलासा कर चुके है और अब बिग बॉस 19 में में खुलकर बात कर चुके हैं. दोनों ही रियलिटी शो के मंच पर एक्टर ने बीमारी के बारे में बताया. गौरव अपनी बीमारी पर बात करने से कतराते नहीं हैं और इसके बारे में नेशनल टीवी पर भी जिक्र करते हैं.
कई चैलेंज करने पड़े फेस
गौरव खन्ना ने कलर ब्लाइंडनेस के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में बात करते हुए कहा था कि उनके लिए ट्रैफिक सिग्नल एक चैलेंज है. उन्हें सिग्नल समझने में काफी दिक्कत आती है. सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के दौरान बी गौरव खन्ना ने अपनी कंडीशन के बारे में जिक्र किया था. उन्होंने बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस की वजह से कुछ चैलेंज फेस करने पड़ते है. लेकिन उन्होंने हर टास्क को पूरा किया और वो इस रियलिटी शो के विनर रहे.
एक्टर ने न केवल अपनी बीमारी के बारे में नेशनल टीवी पर खुलकर बात की बल्कि वो अन्य सेलिब्रिटीज को भी सामने आकर ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं. इसके बाद बिग बॉस के घर में उनके प्रति लोग थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं. हालांकि इस बीमारी का कोई परमानेंट सलूशन नहीं है, लेकिन कुछ उपाय के साथ समाधान निकाले जा सकते हैं.
