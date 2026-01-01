Advertisement
Hindi Newsटीवीनए साल के पहले दिन अर्जुन बिजलानी पर टूटा दुखों का पहाड़, इस करीबी ने दुनिया को कहा अलविदा, वाइफ का रो-रोकर बुरा हाल

नए साल के पहले दिन अर्जुन बिजलानी पर टूटा दुखों का पहाड़, इस करीबी ने दुनिया को कहा अलविदा, वाइफ का रो-रोकर बुरा हाल

Arjun Bijlani father in law passed away: टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के ससुर राकेश चंद्र स्वामी का 73 साल की उम्र में निधन हो गया. बिजलानी का परिवार दुबई में नए साल की छुट्टियों से वापस लौट आया है.   

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 01, 2026, 03:46 PM IST
टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के ससुर का निधन
टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के ससुर का निधन

Arjun Bijlani father in law passed away: टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. नए साल के पहले दिन ही एक्टर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है. एक्टर के ससुर राकेश चंद्र स्वामी को सोमवार को आईसीयू में भर्ती कराया गया था. परिवार के एक सदस्य के मुताबिक, वह सोमवार शाम से वेंटिलेटर पर थे और गुरुवार 1 जनवरी 2026 की सुबह उनका निधन हो गया. वह 73 साल के थे.

'अचानक से आया स्ट्रोक'
बिजलानी के परिवार के सदस्य ने बताया कि 'वह बिल्कुल ठीक थे, डिनर करने वाले थे कि अचानक उन्हें स्ट्रोक आया और उन्हें बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. पूरा परिवार सदमे में है, क्योंकि नेहा और अर्जुन फ्लाइट से जाने से पहले परिवार से मिले थे. यह झटका अचानक से आया और हम सब अभी भी इस स्थिति से उबरने की कोशिश कर रहे हैं.'

ससुर के बेहद करीब थे अर्जुन 
सेलिब्रिटी कपल अर्जुन और नेहा मंगलवार को खबर मिलते ही मुंबई पहुंचे और तब से हॉस्पिटल में ही हैं. अर्जुन ने मई 2013 में नेहा स्वामी से शादी की थी और अपने ससुर के बहुत करीब थे. क्योंकि अर्जुन के पिता का निधन काफी पहले हो गया था, इसलिए वह उनके बहुत करीब थे, वह उनके लिए पिता जैसे थे. बेशक, नेहा के लिए वह उनके सबसे करीब थे, जैसे कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए होता है.'

फादर्स डे पर नेहा ने शेयर किया था पापा के लिए पोस्ट
इससे पहले फादर्स डे पर नेहा ने उनके लिए एक तस्वीर के साथ एक खास पोस्ट शेयर किया था. नेहा ने लिखा था 'मेरे डैडी को हैप्पी फादर्स डे. मैंने हमेशा उस तरीके की तारीफ की है, जिस तरह से आपने हमारे परिवार से प्यार किया, उसका नेतृत्व किया और उसकी रक्षा की. मैंने हमेशा उम्मीद की है कि अर्जुन आपसे सीखेगा, आपकी ताकत, आपका धैर्य और जिस तरह से आप पितृत्व को एक आशीर्वाद जैसा बनाते हैं. एक पिता परिवार की नींव होता है और आपके प्यार ने मुझे वह बनाया है जो मैं हूं और मैं जिन लोगों से प्यार करती हूं, उनमें मैं वही ढूंढती हूं. हर पिता को ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा उदाहरण बनने के लिए धन्यवाद. लव यू डैडी.'

