टीवी

43 साल के इस सिंगर ने 1 गाने से मचाई धूम, बना इंडियन आइडल का रनरअप, फिर मामूली बीमारी के चलते छोड़ा शो

शिलांग के मशहूर गायक अमित पॉल का 28 दिसंबर को जन्मदिन है. 'इंडियन आइडल' सीजन 3 के रनरअप अमित ने अपनी बेहतरीन आवाज से लाखों दिल जीते हैं. विजेता बनने से सिर्फ दो कदम दूर रहने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के रूप में सफलता हासिल की. आइए डालते हैं एक नजर उनके इस सफर पर.

 

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 28, 2025, 01:16 PM IST
अमित पॉल का जन्म 28 दिसंबर 1982 को शिलांग में हुआ. उनके माता-पिता दीपक पॉल और जया पॉल हैं. परिवार का दशकों पुराना वस्त्र का व्यवसाय है, लेकिन अमित ने सिंगिंग में करियर बनाने की ठानी. बचपन से ही वह प्लेबैक सिंगर बनने का सपना देखते थे, लेकिन इसके लिए कभी औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली. शिलांग में सेंट पीटर्स स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही संगीत के प्रति उनका झुकाव दिन ब दिन बढ़ता गया. उनकी आवाज पूरी तरह आत्म-अभ्यास से निखरी.

 

वाइल्ड कार्ड एंट्री कर मचाया हंगामा
संगीत के प्रति विशेष लगाव रखने का ही फल रहा कि साल 2007 में अमित ने 'इंडियन आइडल' के तीसरे सीजन में हिस्सा लिया. शो में एलिमिनेट होने के बाद उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री से वापसी भी की. वह शो में अपनी गजब की आवाज की वजह से सबसे लोकप्रिय प्रतियोगियों में से एक बने. उनकी गायकी ने जजों के साथ ही दर्शकों को भी खास तौर पर प्रभावित किया. हालांकि, फिनाले में वह विजेता कप लेने से दो कदम दूर रह गए और प्रशांत तमांग से हारकर उपविजेता बने, लेकिन यह उनके करियर की शुरुआत साबित हुई.

बीमारी के कारण छोड़ना पड़ा शो
'इंडियन आइडल' के बाद अमित टीवी पर 'एक से बढ़कर एक' शो में नजर आए, जहां राजश्री ठाकुर के साथ उनकी जोड़ी को पसंद किया गया. उन्होंने 'के फॉर किशोर' में भी हिस्सा लिया, लेकिन मामूली बीमारी की वजह से शो छोड़ दिया. अमित ने दुनिया भर में कई कॉन्सर्ट किए. अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई, नेपाल और बांग्लादेश सहित कई देशों में उनकी प्रस्तुति रही.

प्लेबैक सिंगिंग में किया डेब्यू
प्लेबैक सिंगिंग में अमित का डेब्यू साल 2009 की फिल्म 'लक बाय चांस' से हुआ. रोमांटिक गीत 'प्यार की दास्तान' गाकर उन्होंने धमाल मचा दिया. महालक्ष्मी अय्यर के साथ डुएट और जावेद अख्तर के लिखे बोल के साथ उनकी आवाज श्रोताओं के दिलों पर खास छाप छोड़ने में सफल रही. गाना चार्टबस्टर बना और क्रिटिक्स ने खूब तारीफ की. इसके बाद उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली और नेपाली फिल्मों में भी गाने गाए.

बड़ी फिल्मों में दी अपनी आवाज
'लक बाय चांस' जोया अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में फरहान अख्तर और कोंकणा सेन शर्मा हैं. फिल्म में ऋतिक रोशन, जूही चावला, ऋषि कपूर, संजय कपूर, डिंपल कपाड़िया, ईशा शरवानी और शाहरुख खान जैसे सितारे भी हैं. फिल्म की कहानी, अभिनय और संगीत को काफी सराहना मिली थी. संगीत के साथ-साथ अमित अपने परिवार का व्यवसाय चलाते हैं और पूर्वोत्तर में लोकप्रिय हैं. वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं. वे बच्चों की शिक्षा, दिव्यांगों की मदद और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं. उन्होंने देश-विदेश में चैरिटी शो कर वंचितों की सहायता की.

 

 

 

