Advertisement
trendingNow13071350
Hindi Newsटीवी‘आप लोग नर्क जाओगे…’, ‘नदीम संग दोस्ती पर उठे सवालों पर भड़कीं माही विज, वीडियो पोस्ट कर सुनाई खरी- खोटी, बोलीं- ‘आप लोगों पर थू है’

‘आप लोग नर्क जाओगे…’, ‘नदीम संग दोस्ती पर उठे सवालों पर भड़कीं माही विज, वीडियो पोस्ट कर सुनाई खरी- खोटी, बोलीं- ‘आप लोगों पर थू है’

Mahhi Vij Break Silence Video: टीवी एक्ट्रेस माही विज ने हाल ही में एक्टर और पति जय भानुशाली के साथ सैपरेशन की अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद लोग उनकी हर छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने बेस्ट फ्रेंड और सलमान खान के करीबी नदीम के लिए बर्थडे पोस्ट शेयर किया था, जिसको लेकर वो बुरी तरह ट्रोल हो गई हैं. वहीं ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद माही ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘आप लोग नर्क जाओगे…’, ‘नदीम संग दोस्ती पर उठे सवालों पर भड़कीं माही विज, वीडियो पोस्ट कर सुनाई खरी- खोटी, बोलीं- ‘आप लोगों पर थू है’

टीवी के फेवरेट कपल माही विज और जय भानुशाली इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस कपल ने हाल ही में अपने 15 साल के रिश्ते पर विराम लगाते हुए तलाक की घोषणा की है, जिसके बाद एक्ट्रेस लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर बनी हुई हैं. वहीं अब ये ट्रोलिंग आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, जिसको लेकर एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर नेगेटिव पीआर करने वालों को लताड़ा है. इस ऑनलाइन ट्रोलिंग की शुरुआत तब हुई जब माही ने अपने परिवार के करीबी मित्र नदीम के लिए बर्थडे पोस्ट शेयर किया और उसमें उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया. 

माही विज ने ऑनलाइन ट्रोलिंग पर दी सफाई
इस पोस्ट में माही ने नदीम की तारीफ करते हुए एक क्यूट फोटो शेयर की थी, जिसे लोगों ने गलत समझकर, एक्ट्रेस को बुरा-भला कहना शुरु कर दिया. नेगेटिव कमेंट्स से परेशान होकर उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया. लेकिन लोग फिर भी नहीं रुके और वहीं कुछ लोगों ने ये अटकलें लगाना शुरु कर दिया कि माही और जय का तलाक नदीम के कारण हुआ है, जो कि एक्ट्रेस के लिए काफी चौंकाने वाला था. ऑनलाइन ट्रोलिंग पर हैरानी जताते हुए माही की दोस्त और एक्ट्रेस अंकिता लोखंड़े और एक्स हसबैंड जय ने उनका साथ दिया. लेकिन अब माही ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस पोस्ट के बारे में बात की है. 

वीडियो में माही ने निकाला गुस्सा
माही विज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए उन लोगों पर निशाना साधा है, जिन्होंने उनका नाम नदीम के साथ जोड़ा है. उन्होंने इस वीडियो की शुरुआत करते हुए कहा कि कई लोगों ने उन्हें इस मामले पर बात न करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्हें बोलना जरूरी लगा. माही ने कहा, ‘जो लोग हमारे बारे में जानते हैं, उन्हें ये सब बकवास लग रहा है. सिर्फ इसलिए कि हमने बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी के तलाक ले लिया है, आप लोगों को यह हजम नहीं हो रहा. आपको गंदगी चाहिए.’

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahhi Vinod Vij (@mahhivij)

‘आप लोग नर्क जाओगे…’
माही ने वीडियो में आगे कहा, ‘नदीम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और हमेशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही रहेगा. आपने ‘अब्बा' शब्द को गंदा कर दिया है. आप पर शर्म आती है…आप लोगों पर थू है जो मेरे और नदीम के बारे में ऐसी घटिया बातें लिख रहे हैं. यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, इतने सारे लोग हैं जो उसकी इज्जत करते हैं. आप इतने नीचे के लेवल पर जा कर गंदगी कैसे बोल सकते हैं.’ वहीं एक्ट्रेस ने आगे सवाल करते हुए कहा कि क्या आप सबसे अच्छे दोस्तों से कभी ‘आई लव यू’ नहीं कहते और आगे उन्होंने कहा, ‘ऐसे लोगों के लिए नर्क ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे लोगों को कर्मा यहीं भुगत के जाना है, जो किसी भी रिश्ते या लड़की के बारे में गंदा बोल रहे हैं.’ माही ने इस वीडियो में जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Mahhi Vijnadeem nadazJay Bhanushali

Trending news

हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
PM Modi
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
bmc
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
Mehbooba Mufti
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा