'मैं तुमसे प्यार करती हूं', जय भानुशाली से तलाक के बाद माही ने शेयर किया प्यार भरा पोस्ट, रोमांटिक कैप्शन में खींचा सबका ध्यान

Hindi Newsटीवीमैं तुमसे प्यार करती हूं, जय भानुशाली से तलाक के बाद माही ने शेयर किया प्यार भरा पोस्ट, रोमांटिक कैप्शन में खींचा सबका ध्यान

Mahhi Vij: बॉलीवुड एक्ट्रेस माही विज ने अपने एक्स हसबैंड जय भानुशाली से तलाक के बाद हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक रोमांटिक पोस्ट शेयर की. जिसके साथ उन्होंने लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 10, 2026, 10:45 PM IST
माही विज
Mahhi Vij: बॉलीवुड एक्ट्रेस माही विज ने बीते दिनों अपने पति जय भानुशाली से तलाक को लेकर बहुत सुर्खियों में थी. अब तलाक के बाद माही फिर से प्यार में पड़ गई हैं. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में माही ने एक रोमांटिक फोटो शेयर करते हुए इमोशनल कैप्शन भी लिखा. दरअसल, माही ने अपने दोस्त नदीम के बर्थडे पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नदीम और माही एक हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं जुड़ी हुई हैं. 

माही ने दोस्त के बर्थडे पर लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट 
माही विज ने दोस्त को बर्थडे विश करते हुए कैप्शन में लिखा 'जिसे मैंने चुना, इत्तेफाक से नहीं, बल्कि दिल से उसे जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. जो मेरी बात सुनता है, तब भी जब मैं कुछ नहीं कहती, जो मेरे साथ खड़ा रहता है, इसलिए नहीं कि उसे करना है, बल्कि इसलिए कि वह चाहता है. तुम मेरा परिवार हो, मेरी सुरक्षित जगह हो हमेशा के लिए. माही ने आगे लिखा तुम सिर्फ मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरी ताकत हो, मेरा घर हो. तुम्हारे साथ मैं जैसी हूं वैसी रह सकती हूं. टूटी हुई, खुश, इमोशनल, अधूरी और फिर भी पूरी तरह से स्वीकार और प्यार महसूस करती हूं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'हम कभी-कभी गुस्सा होते..'
माही ने पोस्ट में आगे लिखा हां, हम कभी-कभी गुस्सा होते हैं. हां हम लड़ते हैं. हां कभी-कभी हम कई दिनों तक बात नहीं करते. लेकिन चुप्पी कितनी भी लंबी क्यों न हो जाए, वह हमेशा उसी जगह खत्म होती है हम पर. क्योंकि अंदर से हम दोनों जानते हैं कि नदीम और माही एक हैं. हमारी आत्माएं इस तरह से जुड़ी हुई हैं जिसे शब्द पूरी तरह से समझा नहीं सकते.

'मैं तुमसे प्यार करती हूं'
आगे लिखा 'जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही है, लेकिन तुम्हारे साथ होने से सब कुछ हल्का, सब कुछ मजबूत, सब कुछ बेहतर हो जाता है. जब मैं कमजोर होती हूं तो तुम मेरा हाथ पकड़ते हो, जब मैं खुद पर विश्वास करना भूल जाती हूं तो तुम मुझ पर विश्वास करते हो और तुम मुझसे इस तरह से प्यार करते हो कि मेरे उन हिस्सों को ठीक कर देते हो जिनके टूटे होने का मुझे पता भी नहीं था. मैं तुमसे प्यार करती हूं, नदीम. सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुम मुझे कैसा महसूस कराते हो, तुम मेरे साथ कैसे खड़े रहते हो, तुम कैसे मेरा दिल, मेरा घर, मेरा परिवार हो. आज और हमेशा.

