गौरव खन्ना या अमाल मलिक? कौन है 'बिग बॉस 19' का मोटी फीस लेना वाला सितारा, जो एक हफ्ते के ले रहा 17.5 लाख
Advertisement
trendingNow12906584
Hindi Newsटीवी

गौरव खन्ना या अमाल मलिक? कौन है 'बिग बॉस 19' का मोटी फीस लेना वाला सितारा, जो एक हफ्ते के ले रहा 17.5 लाख

Bigg Boss 19 में किस सितारे को सबसे मोटी फीस मिल रही है.ये सवाल हर सीजन में उठता है. ऐसे में चलिए आपको बताते है कि इस सीजन का सबसे हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट कौन है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौरव खन्ना और अमाल मलिक
गौरव खन्ना और अमाल मलिक

Highest Paid Contestant Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' में हर बार फीस को लेकर सितारे लाइमलाइट में रहते हैं. ऐसे में इस बार भी कई सितारे फीस को लेकर चर्चा में है. लेकिन, सवाल ये उठता है कि इस बार कौन सा ऐसा सितारा है जो बिग बॉस में रहने की सबसे तगड़ी फीस ले रहा है. 

गौरव खन्ना की एक हफ्ते की फीस

स्क्रीन की रिपोर्ट के मुताबिक 'बिग बॉस 19' में इस बार 'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना सबसे तगड़ी फीस ले रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक गौरव एक हफ्ते के करीबन 17.5 लाख फीस ले रहे हैं. यानी कि गौरव की एक दिन की फीस 'बिग बॉस 19' में 2.5 लाख है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मोस्ट हाईएस्ड पेड कंटेस्टेंट 

इस लिहाज से गौरव 'बिग बॉस' में हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट में नंबर 6 पर आते हैं. पमेला एंडरसन 'बिग बॉस' की अब की सबसे महंगी कंटेस्टेंट रही हैं जिनकी फीस 2.5 करोड़ थी. इसके अलावा करणवीर बोहरा घर में रहने के 20 लाख रुपए एक हफ्ते के ले रहे थे.यानी कि 'बिग बॉस सीजन 12' में.

अमाल मलिक की फीस
इस सीजन की बात करें तो गौरव के बाद दूसरे नंबर पर अमाल मलिक है जो घर में रहने की मोटी फीस वसूल रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक अमाल एक हफ्ते के 8.75 लाख ले रहे हैं. यानी कि उनकी एक दिन की फीस 1.25 लाख है. वहीं, आवेज दरबार और अशनूर कौर एक हफ्ते के 6 लाख ले रहे हैं. जबकि फीस के मामले में मृदुल और प्रणीत सबसे पीछे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amaal Mallik (@amaal_mallik)

वो अमीर हसीना, घर की एक मंजिल सिर्फ कपड़ों से भरी, हर फ्लोर पर हैं 5 नौकर, जेवरों से रहतीं लदी, बोलीं- धरती पर स्वर्ग होता तो ऐसा ही दिखता

 

दो गुटों में बंट चुका घर
बिग बॉस के पहले  हफ्ते में घरवाले दो हिस्सों में बंट चुके हैं. एक ग्रुप गौरव खन्ना का है और दूसरी जीशन कादरी का है. इन ग्रुप में कुछ सदस्य बिन पेंदी का लोटा है. जबकि कुछ सदस्य ग्रुप में बंटे हुए हैं.आपको बता दें,घर में फरहाना की एंट्री हो गई है.उसने घर में आते ही बवाल मचा दिया है. जिसके बाद से घर में खूब झगड़े हो रहे हैं.

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Gaurav KhannaAmaal MallikBigg Boss 19

Trending news

'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
weather update
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
PM Modi
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
aap
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
maratha reservation protest
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
Maratha Reservation Movement
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
K Kavitha
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
;