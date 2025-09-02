गौरव खन्ना या अमाल मलिक? कौन है 'बिग बॉस 19' का मोटी फीस लेना वाला सितारा, जो एक हफ्ते के ले रहा 17.5 लाख

Bigg Boss 19 में किस सितारे को सबसे मोटी फीस मिल रही है.ये सवाल हर सीजन में उठता है. ऐसे में चलिए आपको बताते है कि इस सीजन का सबसे हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट कौन है.
Trending Photos
Highest Paid Contestant Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' में हर बार फीस को लेकर सितारे लाइमलाइट में रहते हैं. ऐसे में इस बार भी कई सितारे फीस को लेकर चर्चा में है. लेकिन, सवाल ये उठता है कि इस बार कौन सा ऐसा सितारा है जो बिग बॉस में रहने की सबसे तगड़ी फीस ले रहा है.
गौरव खन्ना की एक हफ्ते की फीस
स्क्रीन की रिपोर्ट के मुताबिक 'बिग बॉस 19' में इस बार 'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना सबसे तगड़ी फीस ले रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक गौरव एक हफ्ते के करीबन 17.5 लाख फीस ले रहे हैं. यानी कि गौरव की एक दिन की फीस 'बिग बॉस 19' में 2.5 लाख है.
मोस्ट हाईएस्ड पेड कंटेस्टेंट
इस लिहाज से गौरव 'बिग बॉस' में हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट में नंबर 6 पर आते हैं. पमेला एंडरसन 'बिग बॉस' की अब की सबसे महंगी कंटेस्टेंट रही हैं जिनकी फीस 2.5 करोड़ थी. इसके अलावा करणवीर बोहरा घर में रहने के 20 लाख रुपए एक हफ्ते के ले रहे थे.यानी कि 'बिग बॉस सीजन 12' में.
अमाल मलिक की फीस
इस सीजन की बात करें तो गौरव के बाद दूसरे नंबर पर अमाल मलिक है जो घर में रहने की मोटी फीस वसूल रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक अमाल एक हफ्ते के 8.75 लाख ले रहे हैं. यानी कि उनकी एक दिन की फीस 1.25 लाख है. वहीं, आवेज दरबार और अशनूर कौर एक हफ्ते के 6 लाख ले रहे हैं. जबकि फीस के मामले में मृदुल और प्रणीत सबसे पीछे हैं.
वो अमीर हसीना, घर की एक मंजिल सिर्फ कपड़ों से भरी, हर फ्लोर पर हैं 5 नौकर, जेवरों से रहतीं लदी, बोलीं- धरती पर स्वर्ग होता तो ऐसा ही दिखता
दो गुटों में बंट चुका घर
बिग बॉस के पहले हफ्ते में घरवाले दो हिस्सों में बंट चुके हैं. एक ग्रुप गौरव खन्ना का है और दूसरी जीशन कादरी का है. इन ग्रुप में कुछ सदस्य बिन पेंदी का लोटा है. जबकि कुछ सदस्य ग्रुप में बंटे हुए हैं.आपको बता दें,घर में फरहाना की एंट्री हो गई है.उसने घर में आते ही बवाल मचा दिया है. जिसके बाद से घर में खूब झगड़े हो रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.