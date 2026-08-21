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‘चुंबक’ के प्रमोशन से लौटते वक्त अर्जुन बिजलानी का हुआ कार एक्सीडेंट, बाल-बाल बचे एक्टर; आखिर कैसे हुआ ये हादसा?

Arjun Bijlani Car Accident: टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर अर्जुन बिजलानी हाल ही में एक सड़क हादसे का शिकार होते-होते बचे. अपनी आने वाली वेब सीरीज ‘चुंबक’ का प्रमोशन कर लौटते समय उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया. राहत की बात ये रही कि अर्जुन पूरी तरह सेफ हैं. चलिए बताते हैं आखिर कैसे हुआ ये हादसा?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 21, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:24 PM IST
‘चुंबक’ के प्रमोशन से लौटते वक्त अर्जुन बिजलानी का हुआ कार एक्सीडेंट, बाल-बाल बचे एक्टर; आखिर कैसे हुआ ये हादसा?
Image Credit: कार एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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