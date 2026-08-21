/‘चुंबक’ के प्रमोशन से लौटते वक्त अर्जुन बिजलानी का हुआ कार एक्सीडेंट, बाल-बाल बचे एक्टर; आखिर कैसे हुआ ये हादसा?

टीवी के पॉपुलर एक्टर अर्जुन बिजलानी इन दिनों अपनी आने वाली नई वेब सीरीज ‘चुंबक’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. ये मजेदार सीरीज 28 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. अपनी इस खास सीरीज के प्रीमियर से करीब एक हफ्ते पहले ही अर्जुन ने इसके प्रमोशन की शुरुआत बड़े जोर-शोर से कर दी थी. इसी सिलसिले में वे ‘इंडियन गेम शो’ के सेट पर पहुंचे थे, ताकि लोगों को अपनी इस फैमिली सीरीज के बारे में बता सकें. हालांकि, प्रमोशन के दौरान ही अचानक उनके साथ एक सड़क हादसा हो गया.
‘इंडियन गेम शो’ की शूटिंग पूरी करके जब अर्जुन अपनी टीम के साथ वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया. इस अचानक हुई टक्कर से एक पल के लिए वहां हड़कंप मच गया और फैंस की चिंता बढ़ गई. गनीमत ये रही कि कार में सवार अर्जुन बिजलानी और उनके साथी बिल्कुल सेफ हैं. इस हादसे में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है और अर्जुन पूरी तरह ठीक हैं. राहत की बात ये है कि इस घटना के बाद भी वे अपनी हेल्थ और अपनी सीरीज को लेकर काफी पॉजिटिव बने हुए हैं.
इस हादसे के बाद अर्जुन बिजलानी पूरी तरह से अपनी नई सीरीज ‘चुंबक’ की रिलीज की तैयारियों में जुट गए हैं. इस सीरीज की कहानी चुंबक कॉलोनी के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां पांच बेहद यूनिक परिवार रहते हैं. इनके बीच रोज होने वाले छोटे-मोटे झगड़े, मजेदार नोक-झोंक और हंसी-मजाक की वजह से हर दिन एक नया ड्रामा देखने को मिलता है. ये कहानी उन पुराने मोहल्लों की याद दिलाती है, जहां किसी के घर जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती थी और पड़ोसी धीरे-धीरे परिवार का हिस्सा बन जाते थे.
इस सीरीज में अर्जुन बिजलानी के साथ कई जाने-माने सितारे नजर आने वाले हैं. शो की कास्ट में नीना गुप्ता, देवेन भोजानी, हेली शाह और मानसी पारेख जैसे मंझे हुए कलाकार शामिल हैं. इसके अलावा सुमीत व्यास, संदीपा धर, सुमीत राघवन, अमायरा दस्तूर, डेलनाज ईरानी और अनंत वी जोशी भी अहम रोल निभा रहे हैं. इस सीरीज को जेडी मजीठिया ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि आतिश कपाड़िया इसके प्रोड्यूसर हैं. उनका कहना है कि इस सीरीज के जरिए लोगों की पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी.
अर्जुन बिजलानी टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हैं और उन्होंने कई बड़े रियलिटी शोज में अपना परचम लहराया है. हाल ही में वो अशनीर ग्रोवर के होस्ट किए गए शो ‘राइज एंड फॉल’ में नजर आए थे और इस शो की ट्रॉफी अपने नाम की थी. इसके अलावा वह साल 2021 में ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ के विनर भी रह चुके हैं. अर्जुन ने कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स और फिक्शन शोज में काम किया है, जिनमें ‘रूहानियत’, ‘प्यार का पहला अध्याय: शिव शक्ति’, ‘स्टेट ऑफ सीज: 26/11’ और ‘इश्क में मरजावां’ शामिल हैं.
टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी का एक्टिंग करियर काफी शानदार रहा है और उन्होंने ‘मेरी आशिकी तुम से ही’, ‘मिले जब हम तुम’, ‘परदेस में है मेरा दिल’ और ‘कार्तिका’ जैसे सुपरहिट टीवी शोज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. छोटे पर्दे के साथ-साथ अर्जुन ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. वे करण जौहर की फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में भी नजर आ चुके हैं. अब फैंस को ओटीटी पर उनके नए किरदार और नेटफ्लिक्स वेब सीरीज ‘चुंबक’ का बेसब्री से इंतजार है.