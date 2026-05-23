43 साल के इस TV सुपरस्टार की पत्नी उठाया अनोखा कदम, दान किए 90 पैकेट ब्रेस्ट मिल्क

टीवी एक्टर नकुल मेहता की पत्नी जानकी पारेख ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल और प्रेरणादायक काम किया है. हाल ही में अपने जानकी ने बताया कि उन्होंने एनआईसीयू में भर्ती जरूरतमंद बच्चों के लिए बने मिल्क बैंक में अपने ब्रेस्ट मिल्क के 90 पैकेट दान किए हैं. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकी पारेख ने लिखा, 'कल मैंने मिल्क बैंक को अपने पहले दान के तौर पर अपने ब्रेस्ट मिल्क के 90 पैकेट दिए और मैं सचमुच इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि इससे मैं कितनी इमोशनल हो जाऊंगी. मेरे मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं और मैं दिन भर रुक-रुक कर रोती रही.'

दान किए 90 पैकेट ब्रेस्ट मिल्क

उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताते हुए कहा कि मेरी बच्ची रूमी अब नौ महीने की हो गई है और वह अभी भी उसे ब्रेस्ट मिल्क पिला रही हैं. उन्होंने लिखा, 'रूमी अब नौ महीने की हो गई है. अभी भी खुशी-खुशी दूध पी रही है, लेकिन अब वह कुछ खाना भी ले रही है. और कहीं न कहीं, मुझे पता था कि यही सही समय है.'

जानकी आगे लिखती हैं, 'मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन छोटी-छोटी दूध की थैलियों में मेरे लिए इतनी भावनाएं छिपी हैं. क्योंकि मेरे लिए यह सिर्फ दूध नहीं था. यह अनुशासन था. मेहनत थी. प्यार था. पिछले कुछ महीनों में मेरे शरीर ने जो कुछ सहा है, उसका बहुत कुछ इसमें शामिल है.' अपनी तस्वीर में, उन्हें सावधानी से सभी 90 पैकेटों को एक ठंडे कंटेनर बॉक्स में पैक करते हुए देखा गया. पैकिंग करते समय वह भावुक होकर फूट-फूटकर रोती हुई भी नजर आईं. एक फोटो में वह अपनी बच्ची रूमी को चूमती हुई दिखाई दीं.

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नकुल मेहता-जानकी पारेख की शादी और बच्चे

बता दें कि नकुल मेहता और जानकी पारेख ने लंबे समय तक रिश्ते में रहने के बाद 2012 में शादी की थी. दोनों ने 2021 में अपने पहले बच्चे, बेटे सूफी का स्वागत किया और 2025 में अपनी बेटी रूमी के आगमन के साथ एक बार फिर माता-पिता बनने का सुख लिया.