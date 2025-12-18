‘इतना ट्रैफिक आ गया कि चैनल हो गया क्रैश’, गौरव खन्ना का यूट्यूब चैनल क्यों हुआ बंद? एक्टर बोले- '24-48 घंटे में...'

Gaurav Khanna Youtube Channel: टीवी के जाने-माने एक्टर गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी जीतने के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए है. इस वक्त सभी की नजर गौरव खन्ना पर टिकी हुई है. 'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना ने फैंस को यूट्यूब चैनल लॉन्च करते हुए सरप्राइज दिया था. गौरव के यूट्यूब पर डेब्यू करने से उनके फैंस काफी ज्यादा खुश थे कि आखिरकार गौरव भी अब यूट्यूब पर आ गए हैं और अब उनकी दिनचर्या देखने को मिलेगी. लेकिन ये खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई. क्योंकि गौरव खन्ना के यूट्यूब चैनल लॉन्च के 24 घंटे के भीतर ही टर्मिनेट हो गया. अब गौरव ने खुद इसका कारण फैंस को बताया है.

'24-48 घंटे में चैनल होगा ठीक'

'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना ने हाल ही में इंडिया फोरम संग बातचीत के दौरान अपने यूट्यूब चैनल बंद होने को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि 'मुझे लग रहा है कि शायद एक ही दिन में मेरे यूट्यूब चैनल पर इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया कि क्रैश हो गया. हालांकि यूट्यूब ने मुझे सूचित कर दिया है कि मेरा चैनल 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाएगा.'

'पहले दिन यूट्यूब पर मिला काफी प्यार'

गौरव खन्ना ने आगे बताया कि 'पहले दिन जनता ने मुझे काफी ज्यादा प्यार दिया, क्योंकि चैनल को 50 से 60 हजार नए सब्सक्राइब मिले. शायद रुल्स नहीं बल्कि टेक्निकल चीजों का उल्लंघन हुआ है.' इसी के साथ ये साफ हो गया है कि गौरव खन्ना का चैनल जल्द ही जनता के बीच लौटेगा और एक्टर उन्हे नई-नई वीडियो में सरप्राइज करेंगे. गौरव खन्ना ने अपने यूट्यूब पर अपलोड की गई पहली वीडियो में अपने करियर, बिग बॉस 19 और हेटर्स को लेकर बातचीत की थी. इस दौरान गौरव ने इसका श्रेय प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी को दिया.

'बिग बॉस 19' से मिला काफी फेम

बता दें कि सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' से निकलने के बाद गौरव खन्ना मीडिया के कैमरों की पहली प्राइऑरटी बन चुके हैं. गौरव को बिग बॉस 19 की विनर ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये कैश प्राइज मनी भी मिली थी. इस रियलिटी से पहले गौरव खन्ना को 'अनुपमा' सीरियल में अनुज का किरदार निभाने से मिली थी.