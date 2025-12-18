Advertisement
trendingNow13045681
Hindi Newsटीवी‘इतना ट्रैफिक आ गया कि चैनल हो गया क्रैश’, गौरव खन्ना का यूट्यूब चैनल क्यों हुआ बंद? एक्टर बोले- 24-48 घंटे में...

‘इतना ट्रैफिक आ गया कि चैनल हो गया क्रैश’, गौरव खन्ना का यूट्यूब चैनल क्यों हुआ बंद? एक्टर बोले- '24-48 घंटे में...'

Gaurav Khanna Youtube Channel: टीवी की दुनिया के जाने-माने एक्टर गौरव खन्ना ने हाल ही में अपना यूट्यूब अकाउंट लॉन्च किया था. हालांकि 24 घंटे के अंदर ही 'बिग बॉस 19' के विनर का यूट्यूब चैनल बंद हो गया है. जिसकी जानकारी अब खुद गौरव खन्ना ने फैंस के साथ शेयर की है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 18, 2025, 07:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्टर गौरव खन्ना
एक्टर गौरव खन्ना

Gaurav Khanna Youtube Channel: टीवी के जाने-माने एक्टर गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी जीतने के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए है. इस वक्त सभी की नजर गौरव खन्ना पर टिकी हुई है. 'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना ने फैंस को यूट्यूब चैनल लॉन्च करते हुए सरप्राइज दिया था. गौरव के यूट्यूब पर डेब्यू करने से उनके फैंस काफी ज्यादा खुश थे कि आखिरकार गौरव भी अब यूट्यूब पर आ गए हैं और अब उनकी दिनचर्या देखने को मिलेगी. लेकिन ये खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई. क्योंकि गौरव खन्ना के यूट्यूब चैनल लॉन्च के 24 घंटे के भीतर ही टर्मिनेट हो गया. अब गौरव ने खुद इसका कारण फैंस को बताया है.    

'24-48 घंटे में चैनल होगा ठीक'
'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना ने हाल ही में इंडिया फोरम संग बातचीत के दौरान अपने यूट्यूब चैनल बंद होने को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि 'मुझे लग रहा है कि शायद एक ही दिन में मेरे यूट्यूब चैनल पर इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया कि क्रैश हो गया. हालांकि यूट्यूब ने मुझे सूचित कर दिया है कि मेरा चैनल 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाएगा.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'पहले दिन यूट्यूब पर मिला काफी प्यार'
गौरव खन्ना ने आगे बताया कि 'पहले दिन जनता ने मुझे काफी ज्यादा प्यार दिया, क्योंकि चैनल को 50 से 60 हजार नए सब्सक्राइब मिले. शायद रुल्स नहीं बल्कि टेक्निकल चीजों का उल्लंघन हुआ है.' इसी के साथ ये साफ हो गया है कि गौरव खन्ना का चैनल जल्द ही जनता के बीच लौटेगा और एक्टर उन्हे नई-नई वीडियो में सरप्राइज करेंगे. गौरव खन्ना ने अपने यूट्यूब पर अपलोड की गई पहली वीडियो में अपने करियर, बिग बॉस 19 और हेटर्स को लेकर बातचीत की थी. इस दौरान गौरव ने इसका श्रेय प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी को दिया.  

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'बिग बॉस 19' से मिला काफी फेम
बता दें कि सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' से निकलने के बाद गौरव खन्ना मीडिया के कैमरों की पहली प्राइऑरटी बन चुके हैं. गौरव को बिग बॉस 19 की विनर ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये कैश प्राइज मनी भी मिली थी. इस रियलिटी से पहले गौरव खन्ना को 'अनुपमा' सीरियल में अनुज का किरदार निभाने से मिली थी.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Gaurav Khanna

Trending news

पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
Mamata Banerjee
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल