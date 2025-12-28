'इस साल मुझे वो सब मिला,जो मैं मांग भी नहीं सकता था...' एक साल में दो रियलिटी शो जीत मालामाल हुए गौरव खन्ना, कमाए करोड़ों

Gaurav Khanna on Years 2025: 'मास्टर शेफ' और 'बिग बॉस 19' जीतने वाले गौरव खन्ना का ये साल कैसा रहा ये तो सबको पता है. इस साल दोनों रियलिटी शो जीतकर वो मालामाल हो गए हैं. दोनों शो जीतने के बाद गौरव खन्ना की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है. ऐसे में एक्टर ने बताया कि ये साल उनका कैसा गया.

वो सब मिला...

'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों को पोस्ट करते हुए इमोशनल मैसेज भी लिखा. जिसमें उन्होंने इस साल को अपने जीवन का सबसे खास साल बताते हुए परिवार और दोस्तों को भी शुक्रिया कहा. गौरव ने तस्वीरों के साथ बताया कि यह बर्थडे नाइट उनके दिल के बहुत करीब है. उन्होंने लिखा- 'मेरा यह साल और जन्मदिन कई मायनों में खास रहा, यह सिर्फ जीवन के एक और साल के जश्न मनाने की बात नहीं, बल्कि एक सफर, एक बड़ी जीत और उसके साथ आने वाली हर चीज को सेलिब्रेट करने का मौका था. चुनौती देने वाले दिनों से लेकर ऊंचाई तक पहुंचाने वाले पलों तक, इस साल ने मुझे वह सब दिया जो मैं कभी मांग भी नहीं सकता था.'

आगे की चीजों के लिए तैयार हूं

इसके साथ ही अभिनेता ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो शुरू से उनके साथ खड़े रहे और उन नए लोगों का भी जो रास्ते में उनके सफर का हिस्सा बने. उन्होंने कहा,'प्यार, विश्वास और भरोसे के लिए मेरे दोस्तों, परिवार और साथ देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना यह सब मुमकिन नहीं लगता. गौरव ने आगे लिखा कि वह जो कुछ थे,जो कुछ हैं और आगे जो कुछ भी करेंगे, सबको सेलिब्रेट कर रहे हैं. ग्रोथ और आगे की चीजों के लिए तैयार हूं.'

कई सितारे दिखे एक साथ

तस्वीरों में गौरव के साथ टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में 'बिग बॉस 19' के एक्स कंटेस्टेंट्स अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, शहबाज, अमाल मलिक, आवेज दरबार, नेहल चुडासमा, मृदुल तिवारी और प्रणीत मोरे समेत टीवी के बाकी सितारे दिखे. आपको बता दें,गौरव खन्ना 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया के रोल से घर-घर मशहूर हुए और हाल ही में 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने नाम किया.