Advertisement
trendingNow13056607
Hindi Newsटीवीइस साल मुझे वो सब मिला,जो मैं मांग भी नहीं सकता था... एक साल में दो रियलिटी शो जीत मालामाल हुए गौरव खन्ना, कमाए करोड़ों

'इस साल मुझे वो सब मिला,जो मैं मांग भी नहीं सकता था...' एक साल में दो रियलिटी शो जीत मालामाल हुए गौरव खन्ना, कमाए करोड़ों

Gaurav Khanna ने इस साल दो रियलिटी शो जीतकर सभी को हैरान कर दिया. ऐसे में जब एक्टर से पूछा गया कि उनका ये साल कैसा गया तो एक्टर ने ऐसा जवाब दिया जो मिनटों में वायरल हो गया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आकांक्षा और गौरव खन्ना
आकांक्षा और गौरव खन्ना

Gaurav Khanna on Years 2025: 'मास्टर शेफ' और 'बिग बॉस 19' जीतने वाले गौरव खन्ना का ये साल कैसा रहा ये तो सबको पता है. इस साल दोनों रियलिटी शो जीतकर वो मालामाल हो गए हैं. दोनों शो जीतने के बाद गौरव खन्ना की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है. ऐसे में एक्टर ने बताया कि ये साल उनका कैसा गया.

वो सब मिला...

'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों को पोस्ट करते हुए इमोशनल मैसेज भी लिखा. जिसमें उन्होंने इस साल को अपने जीवन का सबसे खास साल बताते हुए परिवार और दोस्तों को भी शुक्रिया कहा. गौरव ने तस्वीरों के साथ बताया कि यह बर्थडे नाइट उनके दिल के बहुत करीब है. उन्होंने लिखा- 'मेरा यह साल और जन्मदिन कई मायनों में खास रहा, यह सिर्फ जीवन के एक और साल के जश्न मनाने की बात नहीं, बल्कि एक सफर, एक बड़ी जीत और उसके साथ आने वाली हर चीज को सेलिब्रेट करने का मौका था. चुनौती देने वाले दिनों से लेकर ऊंचाई तक पहुंचाने वाले पलों तक, इस साल ने मुझे वह सब दिया जो मैं कभी मांग भी नहीं सकता था.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)

आगे की चीजों के लिए तैयार हूं

इसके साथ ही अभिनेता ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो शुरू से उनके साथ खड़े रहे और उन नए लोगों का भी जो रास्ते में उनके सफर का हिस्सा बने. उन्होंने कहा,'प्यार, विश्वास और भरोसे के लिए मेरे दोस्तों, परिवार और साथ देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना यह सब मुमकिन नहीं लगता. गौरव ने आगे लिखा कि वह जो कुछ थे,जो कुछ हैं और आगे जो कुछ भी करेंगे, सबको सेलिब्रेट कर रहे हैं. ग्रोथ और आगे की चीजों के लिए तैयार हूं.'

‘क्या यह लीगल है...?’ 10 बजे के बाद तेज म्यूजिक पर क्राइम पेट्रोल होस्ट सुशांत सिंह का भड़का गुस्सा, दर्ज करवाई FIR, मुंबई पुलिस से पूछा...

कई सितारे दिखे एक साथ
तस्वीरों में गौरव के साथ टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में 'बिग बॉस 19' के एक्स कंटेस्टेंट्स अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, शहबाज, अमाल मलिक, आवेज दरबार, नेहल चुडासमा, मृदुल तिवारी और प्रणीत मोरे समेत टीवी के बाकी सितारे दिखे. आपको बता दें,गौरव खन्ना 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया के रोल से घर-घर मशहूर हुए और हाल ही में 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने नाम किया.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Gaurav Khanna

Trending news

'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात