कपिल शर्मा के कनाडा वाले रेस्टोरेंट पर तीसरी बार फायरिंग, होश उड़ा देगा ये VIDEO

कपिल शर्मा से जुड़ी बड़ी खबर है. कॉमेडियन के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार फायरिंग हुई है. सामने आए वीडियो में  एक शख्स ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आ रहा है.

Oct 16, 2025, 06:39 PM IST
कपिल शर्मा
कपिल शर्मा

Kapil Sharma Canada Restaurant Fire: दीवाली से पहले कपिल शर्मा को एक बुरी खबर मिली है. कॉमेडियन के कनाडा के सुरे स्थित कैफे पर फिर से फायरिंग हुई है. इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेन्स बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लों गैंग ने ली है. सामने आए वीडियो में एक शख्स कार में बैठकर फायरिंग कर रहा है तो दूसरा शख्स फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा है. इस खबर के बाद से ही कपिल शर्मा के फैंस काफी ज्यादा परेशान है.

गोल्डी ढिल्लों गैंग का पोस्ट

इस फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें गोल्डी ढिल्लों गैंग ने इस हमले की सारी जिम्मेदारी ली है.

ये है आज की फायरिंग का वीडियो...

 

10 जुलाई और 7 अगस्त को हुई थी पहले फायरिंग

कपिल के इसी रेस्टोरेंट में पहले दो बार फायरिंग हो चुकी है. पहली बार फायरिंग  10 जुलाई को और दूसरी बार फायरिंग 7 अगस्त को हुई थी.उस वक्त भी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों ने थी. साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था- जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को. आज जो फायरिंग हुई कपिल शर्मा के सरे स्थित कैप्स कैफे पर उसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है. हमने इसको फोन किया था, लेकिन फोन नहीं उठाया. इसलिए एक्शन लेना पड़ा. अब जब जवाब नहीं मिलेगा तो एक्शन मुंबई में होगा. ये पोस्ट उस वक्त खूब वायरल हुआ था.

 

