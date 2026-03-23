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Hindi NewsटीवीVIDEO: 79 साल की उम्र में अरुणा ईरानी ने कलियों का चमन गाने पर ऐसे मटकाई कमर,बदन में दौड़ गया करंट

VIDEO: 79 साल की उम्र में अरुणा ईरानी ने 'कलियों का चमन' गाने पर ऐसे मटकाई कमर,बदन में दौड़ गया करंट

79 साल की अरुणा ईरानी फरीदा जलाल के साथ Indian Idol 16 के सेट पर पहुंचीं. इस दौरान वेटरन अदाकारा ने अपने 45 साल पुराने गाने पर ऐसे कमर मटकाई कि हर कोई उनके डांस का कायल हो गया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 23, 2026, 04:58 PM IST
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अरुणा ईरानी
अरुणा ईरानी

Aruna Irani Dances at 79: पुराने जमाने की दो बेहतरीन अदाकारा अरुणा ईरानी और फरीदा जलाल का तो हर कोई दीवाना है. फिल्मों में उनके निभाए गए रोल हो या फिर उनकी अदाएं, सभी कुछ लोगों को उनका फैन बना देती थीं. ये दोनों हसीनाएं अब भले ही फिल्मों में कम एक्टिव हैं लेकिन, हाल ही में 'इंडियन आइडल सीजन 16' में आकर अरुणा ईरानी ने ऐसा डांस किया कि हर कोई उनकी मदमस्त अदाओं का दीवाना हो गया.

प्रोमो मिनटों में वायरल
सोनी लिव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 16' का प्रोमो शेयर किया है. इस प्रोमो में शो के जज श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी फरीदा जलाल और अरुणा ईरानी का वेलकम करते दिखे. इसके बाद प्रोमो में जो कुछ भी हुआ वो लोगों को इतना पसंद आया कि लोग इसे बार-बार क्लिक करके देख रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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79 साल की अरुणा ईरानी का जलवा

प्रोमो में आप देखेंगे कि अरुणा ईरानी ग्रीन कलर की ड्रेस में स्टेज पर आती हैं और 'कलियों का चमन' गाने पर ऐसे-ऐसे ठुमके लगाती हैं कि वहां मौजूद जज और ऑडियंस उनके डांस की दीवानी हो जाती है. अरुणा ने स्टेज पर पूरे जोश में ऐसा कातिलाना डांस किया कि समा ही बांध दिया. एक्ट्रेस को ऐसा डांस करते देख विशाल खुद को रोक नहीं पाए और खूब सूारी सीटियां बजाईं तो वहीं श्रेया भी वेटरन एक्ट्रेस के डांस में डूबी दिखीं.

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45 साल पहले इसी गाने पर किया था डांस

दरअसल, 'इंडियन आइडल 16' में अरुणा ईरानी ने जिस गाने पर डांस किया था वो फिल्म 'ज्योति' का है जो साल 1981 में आई थी. ये गाना उन्हीं पर फिल्माया गया था. इस गाने को आवाज लता मंगेशकर ने दी थी और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहिरी थे. ये गाना उस वक्त भी कॉफी पॉपुलर हुआ था. इसके बाद इस गाने के कई रीमिक्स भी आए.

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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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Indian Idol 16Aruna IraniFarida jalal

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