The 50: अब शेर के महल में धमाकेदार एंट्री मारेगी कोमोलिका, मचाएंगी 'द 50' में धमाल

मशहूर अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया जल्द ही रियलिटी शो 'द 50' में नजर आएंगी. शो में अपनी एंट्री को लेकर अभिनेत्री काफी उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही घबराहट भी महसूस कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में बातचीत में खुलकर बातें शेयर की. उन्होंने कहा, "मैं 'द 50' में जाने के लिए काफी उत्साहित हूं, लेकिन साथ ही नर्वस भी हूं. मेरे लिए यह एक बड़ा एडवेंचर होने वाला है. साथ ही, यह कुछ अलग और नया अनुभव भी होगा. मैं तो बस इस शो में नए अनुभव लेने के लिए जा रही हूं."

अभिनेत्री ने प्लानिंग के बारे में बात करते हुए कहा, "शो में कौन प्लानिंग करके जाता है? अगर कोई ऐसा करता है, तो प्लीज मुझे भी बता दीजिए. मैंने आखिरी बार साल 2012 में रियलिटी शो किया था और उसके बाद अब करने जा रही हूं. इसलिए मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. मैं बस वहां जाकर जो होगा, उसे इंजॉय करूंगी."

शो में कंटेस्टेंट्स की लिस्ट को लेकर उर्वशी ने कहा कि उन्हें अभी तक सिर्फ उतने ही नाम पता हैं, जितने अभी तक सामने आए हैं. उन्होंने कहा, "जब मैं पहले रियलिटी शो में गई थी, तब भी मुझे बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था. अब भी वही हाल है. सब कुछ पैलेस में एंटर करने के बाद ही पता चलेगा. मैं बस उस पल का इंतजार कर रही हूं."

उर्वशी वैसे काफी समय से मनोरंजन जगत में काम कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने पॉपुलैरिटी स्टार प्लस टीवी सीरियल 'कसौटी जिंदगी की' में कोमोलिका के रोल से हासिल की थी. अब वह कई सालों के बाद फिर से रियलिटी फॉर्मेट में वापसी कर रही हैं. 'द 50' एक रियलिटी शो है, जिसमें सेलिब्रिटी अलग-अलग चुनौतियों का सामना करेंगे. यह शो 1 फरवरी से जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर भी प्रसारित होगा.