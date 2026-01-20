Advertisement
trendingNow13081073
Hindi NewsटीवीThe 50: अब शेर के महल में धमाकेदार एंट्री मारेगी कोमोलिका, मचाएंगी द 50 में धमाल

The 50: अब शेर के महल में धमाकेदार एंट्री मारेगी कोमोलिका, मचाएंगी 'द 50' में धमाल

Urvashi Dholakia Is Next Confirm Contestant For The 50: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने अपनी एक्टिंग और अंदाज से लोगों का खूब दिल जीता है. वहीं अब एक्ट्रेस एक रियलिटी शो में हाथ आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उर्वशी रौतेला जल्द ही 'द 50' में नजर आएंगी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

The 50: अब शेर के महल में धमाकेदार एंट्री मारेगी कोमोलिका, मचाएंगी 'द 50' में धमाल

मशहूर अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया जल्द ही रियलिटी शो 'द 50' में नजर आएंगी. शो में अपनी एंट्री को लेकर अभिनेत्री काफी उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही घबराहट भी महसूस कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में बातचीत में खुलकर बातें शेयर की. उन्होंने कहा, "मैं 'द 50' में जाने के लिए काफी उत्साहित हूं, लेकिन साथ ही नर्वस भी हूं. मेरे लिए यह एक बड़ा एडवेंचर होने वाला है. साथ ही, यह कुछ अलग और नया अनुभव भी होगा. मैं तो बस इस शो में नए अनुभव लेने के लिए जा रही हूं."

अभिनेत्री ने प्लानिंग के बारे में बात करते हुए कहा, "शो में कौन प्लानिंग करके जाता है? अगर कोई ऐसा करता है, तो प्लीज मुझे भी बता दीजिए. मैंने आखिरी बार साल 2012 में रियलिटी शो किया था और उसके बाद अब करने जा रही हूं. इसलिए मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. मैं बस वहां जाकर जो होगा, उसे इंजॉय करूंगी."

शो में कंटेस्टेंट्स की लिस्ट को लेकर उर्वशी ने कहा कि उन्हें अभी तक सिर्फ उतने ही नाम पता हैं, जितने अभी तक सामने आए हैं. उन्होंने कहा, "जब मैं पहले रियलिटी शो में गई थी, तब भी मुझे बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था. अब भी वही हाल है. सब कुछ पैलेस में एंटर करने के बाद ही पता चलेगा. मैं बस उस पल का इंतजार कर रही हूं."

Add Zee News as a Preferred Source

उर्वशी वैसे काफी समय से मनोरंजन जगत में काम कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने पॉपुलैरिटी स्टार प्लस टीवी सीरियल 'कसौटी जिंदगी की' में कोमोलिका के रोल से हासिल की थी. अब वह कई सालों के बाद फिर से रियलिटी फॉर्मेट में वापसी कर रही हैं. 'द 50' एक रियलिटी शो है, जिसमें सेलिब्रिटी अलग-अलग चुनौतियों का सामना करेंगे. यह शो 1 फरवरी से जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर भी प्रसारित होगा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress Urvashi Dholakia

Trending news

भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट