/‘तारक मेहता...’ की बबीता जी की मुस्कान पर फिदा हुए जेठालाल, शो को लेकर बोलीं- ‘मैं तो बस अपना सपना जी रही हूं...’

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (TMKOC) भारतीय टेलीविजन के सबसे फेमस और पसंदीदा कॉमेडी शोज में शामिल है. इस शो की शुरुआत जुलाई 2008 में हुई थी और देखते ही देखते ये हर उम्र के लोगों की पहली पसंद बन गया. शो की कहानी मुंबई की गोकुलधाम सोसाइटी के आसपास घूमती है, जहां अलग-अलग राज्यों और संस्कृतियों से जुड़े परिवार एक साथ रहते हैं. एंटरटेनमेंट के साथ-साथ सोशल मैसेज देना भी इस शो की सबसे बड़ी खासियत है. इसी वजह से ये शो सालों से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है.
इस शो में एक साथ कई कलाकार नजर आ रहे हैं, जिनमें दिलीप जोशी, सचिन श्रॉफ, सुनेना फौजदार, नीतिश भालूनी, धर्मित शाह, मोनाज मेवावाला और किरण भट्ट जैसे कई और कलाकार लंबे समय से शो का हिस्सा रहे हैं. उन्हीं में से एक मुनमुन दत्ता भी हैं, जो शो में ‘बबीता जी’ का रोल प्ले कर रही हैं, जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी. हाल ही में मुनमुन दत्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे शो में अपने रोल के बारे में बात करती नजर आ रही हैं. इंटरव्यू के दौरान उनसे #JethaBabitaJi के बारे में पूछा गया.
इसके जवाब में मुनमुन दत्ता बोली- ‘18 साल के इस सफर में लोग हमे पर्सनली नहीं, बल्कि हमारे कैरेक्टर से जानते हैं. तो जाहिर सी बात हैं वो करेंगे. कभी जब पैप्स हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि अपने बर्थडे में उनको बोलाओ, तब मैं बोलेती हूं कि भाई उनकी लाइफ अलग है मेरी लाइफ अलग है, लेकिन जहां तक शो का सवाल है. मैं इस शो का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं और अपना सपना जी रही हूं’. इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो शो के 18 साल पूरे होने पर एक खास इवेंट का है, जिसमें दोनों साथ नजर आ रहे हैं.
इस वायरल वीडियो में दोनों एक दूसरे के साथ हंसते हुए और बात करते हुए नजर आ रहे हैं. फैंस को उनका ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है. इस इवेंट शो के सभी किरदार जेठालाल, दया बेन, तारक मेहता, भिड़े, पोपटलाल और बबीता जी ने लोगों को खूब हंसाया. शो की सबसे बड़ी ताकत इसकी सिंपल और फैमिली स्टोरी रही है. गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों, मजेदार घटनाओं और आपसी रिश्तों को हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाया जाता है. यही वजह है कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस शो से खुद को जोड़ पाते हैं.
कई सालों तक ये शो टीआरपी की रेस में शानदार परफॉर्म करता रहा और भारतीय टीवी के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शोज में शामिल रहा. इसके अब तक 4000 हजार से ज्यादा एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं. साथ ही इस शो को 18 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी आज भी वैसे ही बरकरार है. आज भी लोग इस शो को टीवी से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर खूब देखना पसंद करते हैं. बता दें, इस शो को असित कुमार मोदी ने बनाया और प्रोड्यूस किया है, जबकि शो का डायरेक्शन समय-समय पर बदलते रहते हैं.