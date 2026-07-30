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‘तारक मेहता...’ की बबीता जी की मुस्कान पर फिदा हुए जेठालाल, शो को लेकर बोलीं- ‘मैं तो बस अपना सपना जी रही हूं...’

Munmun Dutta on TMKOC: 2008 में शुरू हुई गोकुलधाम सोसाइटी की कहानी ‘तारक मेहता...’ को 18 साल पूरे हो चुके हैं. इस शो में कई कलाकार नजर आ रहे हैं, जो घर-घर में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. उन्हीं में से एक मुनमुन दत्ता भी हैं, जो शो में ‘बबीता जी’ का रोल प्ले कर रही हैं, जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 30, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:57 AM IST
‘तारक मेहता...’ की बबीता जी की मुस्कान पर फिदा हुए जेठालाल, शो को लेकर बोलीं- ‘मैं तो बस अपना सपना जी रही हूं...’
Image Credit: Munmun Dutta on TMKOC

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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