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'शिल्पा शिंदे को गिरफ्तार करो'... झूठे यौन उत्पीड़न केस के कबूलनामे के बाद NGO की बड़ी मांग

Shilpa Shinde Controversy: शिल्पा शिंदे ने 2016 में अपने शो के प्रोड्यूसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. 11 साल बाद उन्होंने स्वीकार किया कि ये आरोप झूठे थे. इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:47 PM IST
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'शिल्पा शिंदे को गिरफ्तार करो'... झूठे यौन उत्पीड़न केस के कबूलनामे के बाद NGO की बड़ी मांग

टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने हाल ही में स्वीकार किया कि उन्होंने 'भाबीजी घर पर हैं!' के निर्माता के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, वे सही नहीं थे. उनके इस बयान के कुछ दिनों बाद पुरुष अधिकारों के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. दिल्ली स्थित संस्था पुरुषों के अधिकार और लैंगिक समानता के मुद्दों पर काम करने वाली संस्था NCMIndia Council for Men Affairsने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुंबई पुलिस से कार्रवाई करने की अपील की. संगठन ने अपने पोस्ट में लिखा कि शिल्पा शिंदे को झूठा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए. इस पोस्ट के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

कई और भी सोशल मीडिया यूजर्स ने भी शिल्पा की आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, 'इस स्वार्थी महिला ने एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही है. बिलकुल बेशर्म. अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, तो यह उसके लिए बहुत शर्म की बात होगी.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'उस निर्माता को उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए और मुआवजे की मांग करनी चाहिए.'

क्या था पूरा मामला?

ये पूरा मामला साल 2016 का है, जब शिल्पा शिंदे ने अचानक इस सुपरहिट कॉमेडी शो को छोड़ दिया था. उस वक्त मेकर्स ने उन्हें अनप्रोफेशनल कहा था और काम पर वापस लौटने या नुकसान की भरपाई करने का नोटिस भेजा था. शिल्पा का आरोप था कि सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) ने भी उन पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद उन्होंने साल 2017 में कोर्ट और पुलिस का रास्ता चुना था. शिल्पा ने 1 साल में ही शो छोड़ दिया था. उस वक्त शिल्पा ने शो के प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था. इस एक हाई प्रोफाइल मामला था.हैरानी की बात ये है कि साल 2025 में शिल्पा शिंदे एक बार फिर ‘भाभीजी घर पर हैं’ शो में वापस लौट आईं. उन्होंने बताया कि वो शो के राइटर की वजह से वापस आईं और अब पूरी टीम के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे और मजबूत हैं.

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शिल्पा ने प्रोड्यूसर पर लगाए झूठे आरोप

शिल्पा ने कहा- ‘मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का प्रेशर बनाया जा रहा था. ताकि मेरे हाथ कुछ न रह जाए और पैसे न बढ़वा पाऊं. और मेरा ऐसा था कि मेरा ये पहला शो नहीं है और मैं ये नहीं करूंगी. बस इतना ही था. कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते. मैंने कहा था कि मुझे करना ही नहीं है, टाइम कहां मिलता है. लेकिन मुझे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी. मुझे उस समय पुलिस ने सीधे कहा था कि अगर गंभीर आरोप नहीं लगाए गए, तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी. उस वक्त मुझे 12 करोड़-20 करोड़ की नोटिस आ रही थी. मेरे वकील को खरीद लिया गया था. मेरा था कि मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मेरा कुछ हो नही सकता. मैं खुद एक लीगल बैकग्राउंड से आती हूं, इसलिए मुझे चीजें समझ आ रही थीं. उस हालात से बाहर निकलने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था.’

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एक्ट्रेस ने ये भी माना कि उनके इस एक कदम की वजह से प्रोड्यूसर संजय कोहली को बिना वजह बहुत बदनामी झेलनी पड़ी. शिल्पा ने कहा-‘वो बेचारे इस मामले में बहुत बदनाम हुए. आज मैं इस बड़े मंच के जरिए दुनिया को सच बताना चाहती हूं कि वो आरोप झूठे थे. उस वक्त समझौते के बाद मेरे सारे रुके हुए पैसे मुझे मिल गए थे.’

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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