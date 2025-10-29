क्या शिल्पा शिंदे कर देंगी शुभांत्री अत्रे की छुट्टी? 9 साल बाद 'भाबीजी घर पर हैं' में वापसी की खबरें तेज, चल रही बातचीत

शिल्पा शिंदे को लेकर बड़ी खबर है.रिपोर्ट्स की मानें तो 9 साल बाद एक्ट्रेस फिर से अंगूरी बनकर शो में वापसी कर सकती हैं. कहा तो ये भी जा रहा है कि मेकर्स से एक्ट्रेस की बात चल रही है और जल्द ही सब कुछ फाइनलाइज हो सकता है.
Trending Photos
Shilpa Shinde To Return As 'Bhabhi Ji': 'भाबीजी घर पर हैं' शो में शिल्पा शिंदे ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि शो आते ही सबका चहीता बन गया था. लेकिन, कुछ बहस बाजी के बाद एक्ट्रेस ने अचानक शो को छोड़ दिया. जिसके बाद उनकी जगह मेकर्स ने शुभांगी अत्रे को बतौर अंगूरी साइन किया. अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि मेकर्स फिर से पुरानी अंगूरी भाबी को शो में वापस लाना चाहते हैं. रिपोर्ट्स तो ये भी है कि शिल्पा शिंदे से इसे लेकर बातचीत चल रही है और हो सकता है कि वो जल्द ही इस शो में दोबारा एंट्री मार लें.
शिल्पा की मेकर्स से बातचीत
ईटाइम्स के शो से जुड़े करीबी सूत्रों की मानें तो शिल्पा से शो में वापसी की बात चल रही है. ऐसी उम्मीद है कि वो जल्द ही डील हो जाएगी. ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सभी को लगता है कि शो को फिर से नई जान फूंकने की जरूरत है.ये शो 10 साल से सक्सेसफुली रन कर रहा है. चैनल चाहता है कि शो में कुछ नए एलीमेंट्स डाले जाए ताकि 'भाबीजी घर पर हैं' शो में थोड़ा रिफ्रेशमेंट आए.
मिड दिसंबर में शुरू हो सकती है शूटिंग
खबरों की मानें तो शो का एक नया सेट तैयार किया जा रहा है. जिससे कि स्टोरीलाइन में कुछ मेजर बदलाव भी देखने को मिलेंगे. कहा जा रहा है कि 'भाबीजी घर पर है शो' 2.0 की शूटिंग दिसंबर के मिड में शुरू हो सकती है.
क्यों छोड़ा था शिल्पा ने शो?
अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों शिल्पा शिंदे ने इस शो से बीच में अचानक किनारा कर लिया था. शिल्पा शिदें इस शो के बाद हर घर में पहचान बना चुकी थीं. लेकिन, 2016 में अचानक शो को छोड़ दिया जिसके बाद खूब बवाल हुआ था. शिल्पा ने मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया था. जबकि मेकर्स का कहना था कि उनसे एक कॉन्ट्रेक्स साइन कराया जा रहा था कि वो शो के दौरान किसी और सीरियल को साइन नहीं करेंगी. लेकिन उन्होंने पैसे ना देने का और भेदभाव करने का आरोप लगाया.इसके बाद मेकर्स ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा जिसमें अनप्रोशनेल बर्ताव करने की बात कही थी. खास बात है कि शिल्पा भाबीजी के बाद 'बिग बॉस सीजन 11' में दिखी थीं. जिसमें वो जीती थीं. इसके बाद 2023 में शिल्पा ने 'मैडम सर' में कैमियो रोल किया था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.