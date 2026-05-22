‘रामायण’ और ‘महाभारत’ संग... दूरदर्शन पर चमके थे ये शो, कहलाए थे TRP के बाप, किस शो की लगी थी आपको लत?

80 के दशक में दूरदर्शन पर कई ऐसे सीरियल्स टेलीकास्ट होते थे, जिन्हें देखने के लिए लोग घर की छत पर बार-बार चढ़कर टीवी का एंटीना सही करते थे, ताकि उनका फेवरेट शो मिस न हो जाए. रामानंद सागर की ‘रामायण’, बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ और ‘अलिफ लैला’ जैसे शोज ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी, जो आज भी लोगों के बीच काफी फेमस हैं. लेकिन इन शोज के अलावा भी और कई ऐसे शो थे, जिन्हें 90s के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे.
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दूरदर्शन एक मात्र ऐसे चैनल है, जिसके सीरियल्स टीआरपी में हमेशा सबसे ऊपर रहते थे. कई सीरियल्स को देखने के लिए तो लोग सुबह से नहा-धोकर टीवी के सामने बैठ जाया करते थे. वहीं रामानंद सागर के माइथोलॉजिकल सीरियल ‘रामायण’ को समय पर देखने के लिए एक ट्रेन का समय भी बदला गया था, ताकि लोग बिना किसी फ्रिक के एपिसोड को देख पाएं. लेकिन महाभारत, श्री कृष्णा, पड़ोसन, दर्द, आपबीती, आहट, देख भाई देख समेत कई कई और भी ऐसे शोज हैं, जिन्होंने लोगों को टीवी के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया.
90s के सीरियल्स की कहानी हमारे आसपास के सामाजिक मुद्दों से जुड़ी होती थी और उन्हें इतने शानदार तरीके से पेश किया जाता था, कि लोग उससे रिलेट कर पाएं. वहीं उस दौर में बच्चों के लिए भी कई शोज टेलीकास्ट होते थे, जो उन्हें न केवल एंटरटेन करते थे, बल्कि कई मोरल लेसन भी देते थे. इसलिए आज हम आपके लिए कई ऐसे पुराने सीरियल्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनका नाम सुनकर आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी.
ब्योमकेश बक्शी
साल 1942 में सीरियल ‘ब्योमकेश बक्शी’ दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता था. इस शो की कहानी पूरी तरह से जासूसी पर आधारित थी. शो के हर एपिसोड में नई कहानी, नई घटना और नई सच्चाई सामने आती थी. इस शो में मुख्य किरदार एक्टर रजित कपूर द्वारा निभाया गया था, जो 90s के बच्चों के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे.
कैप्टन व्योम
साई-फाई सीरियल ‘कैप्टन व्योम’ ने भी 90 के दशक के बच्चों को काफी एंटरटेन किया था. उस समय इस तरह के शो का टेलीकास्ट होने बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि ऐसी कहानियों पर कम लोग यकीन किया करते थे. ‘कैप्टन व्योम’ के साथ-साथ लोगों को ‘शक्तिमान’ भी बेहद पसंद आया था, जिसमें मुकेश खन्ना मेन लीड में नजर आए थे.
जूनियर जी
90 के बच्चों का फेवरेट शो ‘जूनियर जी’ भी काफी पॉपुलर हुआ था. साल 2001 में टेलीकास्ट हुआ ये सीरियल बच्चों के लिए किसी सुपरहीरो शो से कम नहीं था. इस शो में जूनियर जी की भूमिका अमितेश कोच्चर ने निभाई थी.
चंद्रकांता
सीरियल ‘चंद्रकांता’ की कहानी एक ऐसा राजकुमारी के प्रेम की होती है, जो नौगढ़ के राजकुमार से प्यार कर बैठती है. लेकिन उनकी प्रेम कहानी में कई मुश्किलें आती हैं, जिन्हें पार करना एक समय के बाद उनके लिए मुश्किल हो जाता है. इस कहानी में लोगों को ड्रामा के साथ-साथ एक मजबूत प्रेम कहानी भी देखने को मिली थी. वहीं इस शो में कई बड़े सितारे नजर आए थे, जिसमें शिखा स्वरूप, विनोद कपूर, मामिक सिंह, पंकज धीर, मुकेश खन्ना और इरफान खान, सोनिका गिल, रूपा गांगुली, कल्पना अय्यर और सुद्धा चंद्रान जैसे मंझे हुए कलाकार दिखाई दिए.
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