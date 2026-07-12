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ग्लैमर की चमकती दुनिया का काला सच! टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की इन 5 बड़ी हस्तियों पर लगा POCSO एक्ट का दाग

Celebrities Who Faced POCSO Cases: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के कई फेमस चेहरों का नाम समय-समय पर POCSO जैसे गंभीर मामलों में सामने आ चुका है. हाल ही में एक और टीवी एक्टर को लेकर हुई कार्रवाई ने इस बहस को फिर तेज कर दिया है. चलिए बताते हैं उन 5 सेलिब्रिटीज के बारे में, जिन पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 12, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:59 AM IST
ग्लैमर की चमकती दुनिया का काला सच! टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की इन 5 बड़ी हस्तियों पर लगा POCSO एक्ट का दाग
Image Credit: Celebrities Who Faced POCSO CasesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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