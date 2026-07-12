/ग्लैमर की चमकती दुनिया का काला सच! टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की इन 5 बड़ी हस्तियों पर लगा POCSO एक्ट का दाग

मनोरंजन जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों पर समय-समय पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं. कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई हुई तो कुछ में जांच के बाद केस बंद हो गए. हाल ही में एक और टीवी एक्टर का नाम ऐसे ही एक गंभीर मामले में सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. आज हम आपको उन 5 सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है.
टीवी एक्टर रोहित चंदेल को मुंबई पुलिस ने 10 जुलाई को गिरफ्तार किया है. उन पर एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने पीछा करने, गाली-गलौज करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है. पुलिस के मुताबिक दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते थे. रोहित पर पॉक्सो एक्ट की धारा 12 और भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है. हालांकि, वे पुलिस कस्टडी में हैं या जुडिशियल कस्टडी में, इसे लेकर अलग-अलग खबरें हैं. पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है.
टीवी के जाने-माने एक्टर पर्ल वी पुरी को 4 जून 2021 को वालिव पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन पर साल 2019 में एक 5 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगा था. पुलिस ने उन पर पॉक्सो और आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था. पर्ल ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया था. बाद में 15 जून 2021 को वसई कोर्ट से उन्हें 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई. इस मामले में बच्ची की मां ने पर्ल का सपोर्ट किया था, लेकिन कोर्ट ने अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है.
साल 2017 में एक 20 साल की मॉडल ने टीवी एक्टर पार्थ समथान पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. शुरुआत में पुलिस ने नॉर्मल धाराओं में केस दर्ज किया था, लेकिन बाद में जब लड़की ने बताया कि एक घटना तब हुई थी जब वे 16 साल की थी, तो पुलिस ने इसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दीं. पार्थ ने इन सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया था. अप्रैल 2017 में मुंबई की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. इस केस का आखिरी फैसला क्या रहा, इसके बारे में इंटरनेट या पब्लिक रिकॉर्ड में कोई साफ जानकारी मौजूद नहीं है.
मशहूर सिंगर पापोन का नाम फरवरी 2018 में एक बड़े विवाद में आया था. एक रियलिटी शो के फेसबुक लाइव वीडियो में वे एक 11 साल की बच्ची को रंग लगाते और चूमते नजर आए थे. इसके बाद उनके खिलाफ असम पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. पापोन ने सफाई में कहा था कि उनका इरादा गलत नहीं था, फिर भी उन्होंने माफी मांगी और शो छोड़ दिया. दिसंबर 2019 में एक सत्र अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले को गलतफहमी मानते हुए बंद कर दिया. पापोन पर कोई दोष साबित नहीं हुआ.
मलयालम फिल्मों के एक्टर श्रीजीत रवि को जुलाई 2022 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने दो नाबालिग बच्चियों के सामने गलत हरकतें की थीं. बच्चों ने जब गाड़ी का नंबर बताया, तो पुलिस जांच में वो गाड़ी श्रीजीत की निकली. पुलिस ने उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. शुरुआत में त्रिशूर की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया था. बाद में केरल हाईकोर्ट ने इस आधार पर उन्हें सशर्त जमानत दे दी कि उनका एक बीमारी का इलाज चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे बरी हो गए.