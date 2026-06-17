Kritika Malik on 6th Pregnancy: यूट्यूबर अरमान मलिक के घर में बच्चों की किलकारियों और शादियों की बातें हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनके घर में दो पत्नियों से कुल पांच बच्चे हैं. पहली पत्नी पायल के चार बच्चे हैं. वहीं, दूसरी पत्नी कृतिका से अरमान का एक बेटा है. पांच बच्चों के होने के बाद भी मलिक परिवार में हमेशा किसी न किसी नए मेहमान के आने की चर्चा बनी रहती है. कुछ समय पहले कृतिका ने कहा था कि वो IVF से जुड़वां बच्चों की प्लानिंग करेंगी. हाल ही में उन्होंने कहा फिलहाल वो कोई बेबी नहीं चाहतीं.
अपने नए व्लॉग में कृतिका ने बताया कि उन्होंने अभी प्रेग्नेंसी को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की है. उनका मानना है कि बच्चे भगवान की देन होते हैं. कृतिका ने पायल का उदाहरण देते हुए कहा कि पायल ने आईवीएफ के बाद कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा मां बन पाएंगी. लेकिन उन्होंने नेचुरली कंसीव किया और उनके घर में छोटे बेटे रूद्र का जन्म हुआ. कृतिका का कहना है कि ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है और उन्होंने खुद अभी कुछ तय नहीं किया है. उन्होंने फैंस से वादा किया कि जब भी वो मां बनेंगी, वो सबको जरूर बताएंगी.
भले ही कृतिका अभी दोबारा मां बनने के मूड में नहीं हैं, लेकिन पायल उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर बेहद एक्साइटेड नजर आ रही हैं. कुछ समय पहले जब पायल के सबसे छोटे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए किन्नर घर आए थे, तब उन्होंने कृतिका को भी जल्द ही फिर से मां बनने का आशीर्वाद दिया था. वैसे भी अरमान मलिक कई बार मजाक-मजाक में कह चुके हैं कि वो बच्चों की एक पूरी क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं. उनका मानना है कि वो अपने सभी बच्चों को अच्छे से पालने का दम रखते हैं. अब देखना होगा कि कृतिका के घर दोबारा खुशखबरी कब आती है.
मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक का असली नाम संदीप है. उन्होंने अपनी पहली शादी साल 2011 में पायल मलिक से की थी. इन दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली के एक बैंक में हुई थी, जहां पायल नौकरी करती थीं. मुलाकात के बाद दोनों में इतनी जल्दी प्यार हुआ कि महज 7 दिनों के अंदर ही उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था. शादी के कुछ सालों बाद, 5 मई 2016 को उनके घर पहले बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम चिरायु (चीकू) रखा गया. इसके बाद अरमान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उनकी मुलाकात पायल की सहेली से हुई.
पायल से शादी के कुछ साल बाद अरमान की मुलाकात कृतिका मलिक से हुई, जो पायल की काफी अच्छी दोस्त थीं. कृतिका जब अरमान और पायल के घर मिलने आई थीं, तो कुछ ही दिनों की मुलाकातों के बाद अरमान और कृतिका एक-दूसरे को पसंद करने लगे. इसके बाद 13 अक्टूबर, 2018 को अरमान ने कृतिका से दूसरी शादी कर ली. खास बात ये है कि इस शादी के बाद भी पायल, कृतिका और अरमान के बीच कोई कड़वाहट नहीं आई. आज ये तीनों एक ही घर में बेहद प्यार से रहते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं.
अरमान मलिक दूसरी बार पिता तब बने जब कृतिका ने 6 अप्रैल, 2023 को बेटे जैद को जन्म दिया. इसके ठीक कुछ दिनों बाद, यानी 26 अप्रैल 2023 को पायल ने जुड़वां बच्चों अयान और तूबा को जन्म दिया, जिससे अरमान तीसरी बार पिता बने. इसके बाद मार्च 2026 में पायल ने एक और बेटे रूद्र को जन्म दिया और अरमान चौथी बार पिता बन गए. कुल मिलाकर अरमान के अब 5 बच्चे हैं. मलिक फैमिली की ये यूनिक लाइफस्टाइल और बच्चों की मस्ती ही उनके यूट्यूब वीडियोज का हिस्सा होती है, जिसे लोग खूब देखना पसंद करते हैं.