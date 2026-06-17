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यूट्यूबर अरमान मलिक के घर फिर गूंजने वाली है किलकारी? छठे बच्चे को लेकर कृतिका ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘बच्चे भगवान की देन होते हैं...’

Kritika Malik on Pregnancy: फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक की फैमिली में क्या एक बार फिर नन्हा मेहमान आने वाला है? सोशल मीडिया पर चल रही छठे बच्चे की खबरों पर अब उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने खुद सामने आकर पूरा सच बताया है. चलिए बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 17, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:12 AM IST
यूट्यूबर अरमान मलिक के घर फिर गूंजने वाली है किलकारी? छठे बच्चे को लेकर कृतिका ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘बच्चे भगवान की देन होते हैं...’
Image Credit: Kritika Malik on 6th Pregnancy

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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