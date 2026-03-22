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Hindi Newsटीवीबुर्ज खलीफा में है 52 साल के फेमस एक्टर का घर, ईरान-इजरायल वॉर के बीच जा रहे दुबई, बोले- कोई ऑप्शन नहीं

बुर्ज खलीफा में है 52 साल के फेमस एक्टर का घर, ईरान-इजरायल वॉर के बीच जा रहे दुबई, बोले- 'कोई ऑप्शन नहीं'

Ram Kapoor Will Go To Dubai at US-Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बने तनावपूर्ण हालातों के बीच टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर राम कपूर ने बड़ा फैसला लिया है. एक्टर जल्द ही दुबई जाने वाले हैं, क्योंकि बुर्ज खलीफा में बन रहा उनका घर अभी अधूरा है और उसे समय रहते पूरा करना जरूरी हो गया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 22, 2026, 04:18 PM IST
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राम कपूर जा रहे दुबई
राम कपूर जा रहे दुबई

Ram Kapoor Will Go To Dubai at US-Iran War: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कई देशों पर असर पड़ा है, जिसमें दुबई और यूएई भी शामिल हैं. ऐसे हालात में भी टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर राम कपूर ने बताया कि वह अपनी यात्रा टाल नहीं सकते. दरअसल, इससे पहले वह दुबई गए थे, लेकिन हालात बिगड़ने के चलते उन्हें बीच में ही काम छोड़कर मुंबई लौटना पड़ा था. अब प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक है, इसलिए उन्होंने दोबारा दुबई जाने का फैसला किया है.

दुबई जा रहे राम कपूर

एक इंटरव्यू में राम कपूर ने कहा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. पिछली बार जब मैं दुबई गया था, तो हम वहां करीब एक हफ्ते तक रहे. उस समय लगा था कि हालात सामान्य होने पर फिर लौटकर काम पूरा कर लेंगे, लेकिन अब स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती नजर आ रही है. यह तनाव लंबे समय तक चल सकता है, ऐसे में मैं और इंतजार नहीं कर सकता.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे हर हाल में जाकर अपना काम समय पर पूरा करना होगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हों.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बुर्ज खलीफा में बन रहा है राम कपूर का घर

राम कपूर ने बताया कि बुर्ज खलीफा में उनका घर बन रहा है. 'हमें काम करने की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन एक डेडलाइन दी गई है. फिलहाल काम रुका हुआ है. हालांकि, मैं डेडलाइन बढ़ाने की अपील कर सकता हूं, लेकिन यह कब तक संभव होगा, कहना मुश्किल है. इसलिए मैंने तय किया है कि जल्द से जल्द जाकर काम पूरा किया जाए. दुबई में मेरे जान-पहचान वाले कई लोग हैं, जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. मुझे पता है कि ये सामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन मैं पैनिक भी नहीं कर रहा हूं.'

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इस बार दो हफ्ते रुकेंगे दुबई में

राम कपूर ने बताया कि 'इस बार दुबई अकेले जाएंगे. उनकी पत्नी गौतमी कपूर भारत में ही रहेंगी. कुछ काम खत्म करने के बाद मैं मंगलवार को फ्लाइट लूंगा और इस बार करीब दो हफ्ते वहां रुकने का प्लान है. मेरे बच्चे मेरे जैसे ही हैं. शुरुआत में थोड़ा घबराते हैं, लेकिन समझाने पर सामान्य हो जाते हैं और फिर अपनी मां को भी शांत करते हैं.'

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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