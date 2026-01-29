भगवा चोला और माथे पर लाल बिंदी...भक्ति में डूबीं एकता कपूर की ये एक्ट्रेस, सन्यासी बनने के लिए छोड़ा 27 साल का करियर

150 से ज्यादा सीरियल में काम करने वाली टीवी अभिनेत्री नुपुर अंलकार छोटे पर्दे की चकाचौंध से दूर हैं और आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं. सीरियल्स में निगेटिव किरदार निभाने वाली नुपुर इन दिनों जाप से लेकर युवाओं को आध्यात्म की राह पर चलने के लिए प्रेरणा दे रही हैं. किसी ने नहीं सोचा था कि सबसे स्टाइलिश लुक अपनाने वाली नुपुर भगवा चोला पहन मां पिताम्बरा बनकर जीवन बिताएंगी.

भक्ति में डूबीं एकता कपूर की ये एक्ट्रेस

टीवी अभिनेत्री नुपुर अंलकार सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहती हैं, लेकिन उन्होंने मां पिताम्बरा नाम का नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है, जिस पर वे यज्ञ और पूजा-पाठ की वीडियो पोस्ट कर रही हैं. इतना ही नहीं, वे एक आध्यात्मिक गुरु की तरह जप और जाप में अंतर भी बता रही हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे जप और जाप में अंतर और दोनों के लाभ भी बता रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेत्री का लुक बिल्कुल ही बदल गया है. भगवा कलर की साड़ी, माथे पर लाल बिंदी और हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए नुपुर को पहचान पाना उनके फैंस के लिए बहुत मुश्किल है. कुछ वीडियो में नुपुर हाथ में मजीरा लेकर राधे-श्याम और श्री कृष्णा नाम का जाप कर रही हैं. अभिनेत्री के संन्यास के पीछे का कारण उनकी मां हैं.

सन्यासी बनने के लिए छोड़ा 27 साल का करियर

नुपुर ने खुद बताया था कि उनकी मां की मौत के बाद उन्हें अजीब सी आजादी महसूस हुई थी. ये आजादी थी जिम्मेदारी की. अभिनेत्री ने महसूस किया कि मां के जाने के बाद उनकी जिंदगी में किसी की जिम्मेदारी नहीं बची और अब वे पूरा जीवन भगवान को समर्पित करना चाहती हैं.

बता दें कि नुपुर ने 27 साल लगातार टीवी सीरियल में काम किया और अचानक ही सारा काम छोड़ संन्यास लेने का फैसला लिया. काफी समय तक वे सोशल मीडिया से भी दूर रही थीं, लेकिन अब वे लगातार अपने पूजा-पाठ का अपडेट सोशल मीडिया पर दे रही हैं. नुपुर ने 'शक्तिमान', 'दीया और बाती हम', 'घर की लक्ष्मी बेटियां', 'अगले जन्म मोहे बिटिया की कीजो' और 'राजाजी' जैसे सीरियल में काम किया है.