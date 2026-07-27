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स्टूडेंट्स के हक में आवाज उठाना पड़ा भारी! मुंबई के मशहूर कॉमेडियन की पत्नी हुई पुलिस की बर्बरता का शिकार; टूटी पसलियां

Comedia Wife Injured in Shivaji Park Protest: देशभर में चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन के दौरान एक मशहूर कॉमेडियन की पत्नी पुलिस कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गईं. धक्कामुक्की और लात-घूसों में उनकी पसली टूट गई. पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 27, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:14 AM IST
स्टूडेंट्स के हक में आवाज उठाना पड़ा भारी! मुंबई के मशहूर कॉमेडियन की पत्नी हुई पुलिस की बर्बरता का शिकार; टूटी पसलियां
Image Credit: Comedia Wife Injured in Shivaji Park Protest

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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