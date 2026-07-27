/स्टूडेंट्स के हक में आवाज उठाना पड़ा भारी! मुंबई के मशहूर कॉमेडियन की पत्नी हुई पुलिस की बर्बरता का शिकार; टूटी पसलियां

देशभर में इन दिनों माहौल काफी गर्माया हुआ है. 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च के दौरान हुई कार्रवाई का असर मुंबई तक पहुंच गया, जिसके जवाब में 22 जुलाई को मुंबई में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ. इस प्रदर्शन में आम जनता के साथ-साथ कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुईं. पुलिस ने जिन बड़े नामों को हिरासत में लिया, उनमें एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, जीशान अय्यूब, दिव्येंदु शर्मा, सुशांत सिंह और सिंगर सोना महापात्रा जैसी हस्तियां शामिल थीं. इन कलाकारों ने छात्रों की आवाज का समर्थन किया, जिनको हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया.
हालांकि, इस घटना ने इस विरोध प्रदर्शन की आग को और ज्यादा बढ़ा दिया. मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए इस प्रदर्शन में एक मशहूर कॉमेडियन रौनक राजानी और उनकी पत्नी भी शामिल होने पहुंचे थे. अब कॉमेडियन रौनक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि मुंबई पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वैन में ठूंसा और उनके साथ काफी बदतमीजी की. इस पूरी धक्कामुक्की के दौरान पुलिस की लापरवाही से उनकी पत्नी गंभीर रूप से चोट लगी है. हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ा
कॉमेडियन रौनक राजानी का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उनके मुताबिक 22 जुलाई को शिवाजी पार्क में पीसफुल तरीके से पूरा प्रदर्शन चल रहा था. तभी पुलिस अचानक वहां पहुंची और लोगों को हिरासत में लेने लगी. इसी दौरान पुलिसवालों ने कॉमेडियन और उनकी पत्नी के साथ धक्का-मुक्की की और जबरन वैन में डाल दिया. इस आपाधापी में कॉमेडियन की गर्दन में मोच आ गई. उनका आरोप है कि उनकी पत्नी को महिला पुलिस की जगह पुरुष सिपाहियों ने पकड़ा. वैन में चढ़ाते समय एक सिपाही की लात लगने से उनकी पत्नी की पसली भी टूट गई.
हादसे के अगले ही दिन ये शादीशुदा जोड़ा काम के सिलसिले में दिल्ली रवाना हो गया. वहां पहुंचने पर भी जब कॉमेडियन की पत्नी का दर्द कम नहीं हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया. डॉक्टर के कहने पर जब एक्स-रे हुआ, तब पता चला कि उनकी पसली टूट गई है. कॉमेडियन रौनक राजानी ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था. उनका सोचना था कि बीते दिनों कई लोगों ने पुलिस का इससे भी खराब चेहरा देखा है. हालांकि, जब दर्द ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब जाकर उन्हें इस पूरे मामले की गंभीरता का पता और समझ में आई.
मशहूर कॉमेडियन रौनक राजानी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पुलिस के साथ हुई बदसलूकी का पूरा सच दिखाया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह पुलिस वाले उन्हें जबरन वैन में धकेल रहे हैं. कॉमेडियन ने उस हिस्से पर खास ध्यान दिलाया है, जहां पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया. उन्होंने बताया कि वे अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस के आगे कुछ न कर सके. अब उन्होंने इस घटना के ख़िलाफ शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है.
उन्होंने मांग की है कि दोषी पुलिसवालों पर तुरंत कार्रवाई हो. इस खुलासे के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. पुलिस की इस तरह की हरकत को देखकर हर कोई हैरान और दुखी है. लोग सोशल मीडिया के जरिए मुंबई पुलिस के इस बर्ताव पर सवाल उठा रहे हैं और पीड़ित महिला के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि शांत प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है और पुलिस क्या एक्शन लेती है.