'टीवी इंडस्ट्री में कई स्टार्स...'टेलीविजन सितारों पर बोले रवि किशन-सरकार से मांग की है

Ravi Kishan on Tv Stars: 'भाभीजी घर पर हैं' लंबे समय से दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाए हुए है. इस शो को अब फिल्मी पर्दे पर मूवी के तौर पर उतारा जा रहा है.जिसमें रवि किशन भी हैं. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर रवि किशन ने न सिर्फ फिल्म को लेकर अपनी बात रखी, बल्कि टीवी कलाकारों को मिलने वाले सम्मान और उनके भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर भी खुलकर बात की.

स्मृति ईरानी को लेकर कही ये बात

ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान रवि किशन से सवाल किया कि आज भी टीवी कलाकारों को उतना सम्मान और पहचान क्यों नहीं मिल पाता जितना बॉलीवुड या दूसरी इंडस्ट्री के कलाकारों को मिलता है, तो इस पर जवाब देते हुए रवि किशन ने स्मृति ईरानी का नाम उदाहरण दिया. रवि किशन ने कहा- 'स्मृति ईरानी एक समय पर टीवी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थीं. उन्होंने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' जैसे सुपरहिट शो में काम किया. इसके बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आज वह देश की बड़ी नेता हैं.

हर जगह बना सकते हैं पहचान

आगे कहा- 'केवल स्मृति ईरानी ही नहीं,बल्कि कई ऐसे टीवी कलाकार हैं जिन्होंने आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया और यहां तक कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते. कुछ टीवी कलाकार सांसद बने,कुछ विधायक बने.टीवी इंडस्ट्री से आने वाले कलाकारों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते कभी बंद नहीं हुए. मेहनत और सही समय पर सही अवसर मिलने से टीवी कलाकार भी हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं.'

संसद में सितारों के लिए बिल

रवि किशन ने कहा-'टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कई कलाकार ऐसे हैं, जो छोटे-छोटे रोल करते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में रहते हैं. इन्हीं कलाकारों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है, संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य ऐसे कलाकारों की मदद करना है. इस बिल के जरिए सरकार से मांग की गई है कि उन कलाकारों के लिए पेंशन जैसी योजना लाई जाए, जो जिंदगी भर छोटे रोल करते रहे हैं और बुढ़ापे में उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता.

होगा लोगों को सीधा फायदा

उन्होंने कहा-'कई बार ऐसे कलाकारों के पास रहने के लिए घर तक नहीं होता, इसलिए उन्हें जमीन या मकान देने जैसी योजनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार होते हैं, जिन्हें कभी-कभी सिर्फ एक डायलॉग बोलने का मौका मिलता है. काम खत्म होने के बाद उनके सामने रोजगार और पैसे की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है. ऐसे कलाकारों के लिए उन्होंने संसद में आवाज उठाई है.ये बिल संसद में पेश हो चुका है और आने वाले समय में इस पर चर्चा होगी.अगर यह बिल पास होता है,तो हजारों कलाकारों को इससे सीधा फायदा मिल सकता है.'

