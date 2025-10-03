अक्षय कुमार की 13 साल की मासूम बेटी खेल रही थी वीडियो गेम, खेल-खेल में एक शख्स ने मांग ली अश्लील फोटो, एक्टर ने CM से लगाई गुहार

Akshay Kumar: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' यानी अक्षय कुमार ने हाल ही में एक सनसनीखेज घटना का खुलासा किया. हाल ही में अक्षय कुमार मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच साइबर क्राइम का मुद्दा उठाया. अक्षय ने बताया कि उनकी बेटी भी इसका शिकार हो चुकी है. एक्टर ने पूरा मामला मंच पर शेयर भी किया और सीएम देवेंद्र फडणवीस से गुहार भी लगाई कि साइब क्राइम के बारे में बच्चों के सजग करना बेहद जरूरी है. स्कूल की पढ़ाई में इस विषय को जोड़ना चाहिए.

अक्षय कुमार ने सुनाया पूरा किस्सा

इस मामले पर विस्तार से बात करते हुए अक्षय कुमार ने बताया कि 'मैं आप सभी को एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं जो कुछ महीने पहले मेरे घर पर घटी थी. मेरी बेटी वीडियो गेम खेल रही थी और कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी के साथ खेल सकते हैं. आप किसी अनजान अजनबी के साथ खेल रहे होते हैं. जब आप खेल रहे होते हैं, तो कभी-कभी उधर से एक मैसेज आता है. एक मैसेज आया, क्या आप पुरुष हैं या महिला? तो उसने महिला का जवाब दिया और फिर उसने एक मैसेज भेजा.

'क्या आप अपनी न्यूड तस्वीरें भेज सकती हैं?'

अक्षय ने आगे बताया 'इसके बाद मैसेज आया कि क्या आप मुझे अपनी न्यूड तस्वीरें भेज सकती हैं? यह मेरी बेटी थी. उसने सब कुछ बंद कर दिया और उसने जाकर मेरी पत्नी को बताया. इस तरह चीजें शुरू होती हैं. यह भी साइबर अपराध का एक हिस्सा है. मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं कक्षा में हर हफ्ते साइबर पीरियड नामक एक पीरियड होना चाहिए. जहां बच्चों को इसके बारे में समझाया जाए.'

इन फिल्मों में नजर आएंगे अक्षय

अक्षय कुमार की वर्कफ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही 'भूत बंगला' और 'हेरा फेरी 3' जैसी धमाकेदार फिल्मों में नजर आने वाले हैं. एक्टर को आखिरी बार फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' में अरशद वारसी के साथ देखा गया है. फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इसी के साथ अक्षय कुमार जल्दी ही अपनी पत्नी और काजोल के चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में नजर आएंगे.