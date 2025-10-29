क्या 'बिग बॉस 19' के लिए सलमान खान को मिल रहे 150 करोड़? शो के प्रोड्यूसर का शॉकिंग खुलासा

Salman Khan Fees: 'बिग बॉस' और सलमान खान की फीस हर साल चर्चा में रहती है.कई बार एक्टर की फीस के चर्चे 200 तो कभी 300 करोड़ के होते हैं. इस साल भी सलमान की चर्चा फीस को लेकर रही. ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान ने इस बार शो के लिए 150 से 200 करोड़ चार्ज किए हैं.अब इसे लेकर शो के मेकर्स ने खुलासा किया है.

शो के प्रोड्यूसर का खुलासा

इस शो के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने सलमान खान की फीस को लेकर बड़ा खुलासा किया है. नेगी ने कहा कि 'शो के होस्ट सलमान खान हर पैसे के लायक हैं. इस बारे में इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि जो भी है वो उनके और जियो हॉटस्टार के बीच है. इसलिए इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. लेकिन उन्हें लेकर जो भी अफवाह है, इतना कह सकता हूं कि वो हर पैसे के लायक हैं. मेरे लिए जब तक वो वीकेंड पर मौजूद हैं मैं खुश हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

क्या शिल्पा शिंदे कर देंगी शुभांत्री अत्रे की छुट्टी? 9 साल बाद 'भाबीजी घर पर हैं' में वापसी की खबरें तेज, चल रही बातचीत

सलमान का 'बिग बॉस' से इमोशनल कलेक्शन

ऋषि नेगी ने उन अफवाहों पर भी बात की जिसमें हर साल कहा जाता है कि वो इस शो को छोड़ने वाले हैं. इस बारे में कहा उनके बात पहले हुई थी. लेकिन, उनका भी शो से लगाव हो गया है. जब भी वो स्टेज पर होते हैं या फिर किसी से या मुद्दे पर बात करते हैं तो वो सब उनके अंदर से नेचुरली आता है. इसके साथ ही प्रोड्यूसर ने कहा कि हम लोग लकी है कि वो हमेशा हां कह देते हैं. हां, इतना जरूर है कि वो ये कई बार कह देते मैं अब और नहीं कर सकता. हालांकि, अब तक हम खुशकिस्मत रहे हैं कि उन्होंने हमेशा हां कहा है. आपको बता दें, सलमान खान इस शो को 10 साल से ज्यादा वक्त से होस्ट कर रहे हैं. इस शो में उनकी होस्टिंग लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं.