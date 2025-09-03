इंडस्ट्री में एक और तलाक! 60 की उम्र में पति से अलग हुईं फेमस एक्ट्रेस, टूटा 15 साल का शादीशुदा बंधन

Simple Kaul Rahul Loomba Divorce: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 'शरारत' जैसे टीवी शोज से अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सिंपल कौल ने हाल ही में अपनी 15 साल की शादी को खत्म करने का फैसला लिया है. उन्होंने पति राहुल लूंबा से अलग होने का ऐलान कर दिया है. हाल ही में सिंपल ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी और बताया कि ये फैसला आपसी सहमति से लिया गया है. सिंपल ने 'तारक मेहता' में गुलाबो का किरदार निभाया था, जो जेठालाल की पहली पत्नी बनी थीं.

इस शो से उन्हें काफी पहचान मिली. सिंपल कौल और राहुल लूंबा की शादी साल 2010 में हुई थी. शादी को 15 साल पूरे होने के बाद अब दोनों ने अलग होने का फैसला लिया है. इस खबर की पुष्टि करते हुए सिंपल ने बताया कि उन्होंने मिलकर ये कदम उठाया है. दोनों के बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं है और वे बहुत मैच्योर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं. उनका कहना है कि रिश्ता भले ही बदल रहा हो, लेकिन उनके बीच की इज्जात, समझदारी और दोस्ती हमेशा बनी रहेगी, जो एक बड़ी बात है.

15 साल बाद तलाक ले रहे सिंपल-राहुल

हालांकि, सिंपल ने तलाक की वजह नहीं बताई, लेकिन पहले दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे और उनके पति लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं. राहुल अक्सर विदेश में रहते हैं, जिसकी वजह से सिंपल उन्हें मिस करती हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी बताया था कि उनके बीच अच्छी समझ है और रिश्ता मजबूत है. उनके मुताबिक, ये सब कम्पैटेबिलिटी और बैलेंस बनाने पर निर्भर करता है, जिससे दोनों अपने-अपने काम पर भी फोकस कर पाते हैं. सिंपल ने अपने करियर में कई टीवी शोज किए हैं.

कई फेमस शो में नजर आ चुकीं सिंपल कौल

'तारक मेहता' और 'शरारत' के अलावा उन्होंने 'जिद्दी दिल माने ना', 'दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स', 'यम हैं हम', 'ओए जस्सी' जैसे फेमस शोज में भी काम किया. इसके अलावा वह 'सीआईडी', 'सास बिना ससुराल' और 'तीन बहुरानियां' जैसे सीरियलों में भी नजर आ चुकी हैं. अपनी एक्टिंग से उन्होंने हमेशा दर्शकों का ध्यान खींचा और एक अलग पहचान बनाई. एक्ट्रेस होने के साथ-साथ सिंपल कौल एक बिजनेसवुमन भी हैं. उन्होंने मुंबई में 6 रेस्टोरेंट्स खोले हैं और एक रेस्टोरेंट बेंगलुरु में भी है. उनके पति राहुल लूंबा भी बिजनेसमैन हैं.

इंडस्ट्री से लगातार आ रहीं तलाक की खबरें

दोनों अपने-अपने काम में बिजी रहते हैं. शादीशुदा जिंदगी से अलग होने के बाद भी सिंपल कौल का कहना है कि वे प्यार, खुशियों और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती हैं. उनका मानना है कि रिश्ते बदलते हैं, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए. हालांकि, ये खबर उनके फैंस के लिए काफी हैरान कर देने वाली है. पिछले काफी समय में इंडस्ट्री से लगातार सितारों के तलाक लेने की खबरें सामने आ रही हैं, जो काफी हैरान और परेशान कर देने वाली बात है.