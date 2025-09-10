'गोविंदा के फ्लर्ट से तो बस सोनाली ही बच गईं...' तलाक की खबरों के बीच सुनीता आहूजा का बयान, बोलीं- मैं तेरी बीवी नंबर 1 नहीं हूं

Sunita Ahuja Govinda Divore Rumors: सुनीता आहूजा और गोविंदा के बीच अनबन की खबरें लगातार आ रही हैं. हालांकि गणेश चतुर्थी के मौके पर गोविंदा और सुनीता के साथ की फोटोज ने इन खबरों पर थोड़ा विराम जरूर लगा दिया. इस बीच गोविंदा की बीवी नंबर 1 'पति पत्नी और पंगा' शो में नजर आईं. ऐसे में सुनीता ने सोनाली ब्रेदें को देखते ही ऐसी बात कह दी कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया.

मैं तेरी बीवी नंबर 1 नहीं हूं

दरअसल, पति पत्नी और पंगा शो में सुनीता आहूजा बतौर गेस्ट आईं. इस दौरान सुनीता को स्टेज पर डांस करने के लिए शो के होस्ट मुनव्वर फारुकी ने इनवाइट किया. तभी सुनीता ने मुनव्वर से कहा- 'मैं तेरी बीवी नंबर 1 नहीं हूं. जो तू मेरे साथ डांस साथ कर रहा है. इस दौरान सुनीता ने गोविंदा संग अपने मैरिज एक्सपीरिंयस को शेयर किया. सुनीता ने कहा- इस शो में आना ऐसा है कि मैं अपनी पुरानी यादों में खो गई. जो खुशियों से भरी हुई है. मुझे गोविंदा के गानों पर डांस करना बहुत पसंद है. सोनाली के साथ और इन बेहतरीन जोड़ियों के साथ स्टेज शेयर करके शानदार लगा.'

सोनाली ही बच गई बस

इसके साथ ही सुनीता ने कहा कि सोनाली के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए सबसे खास है. हम दोनों ने एक दूसरे से बात की और कई पुरानी चीजों को लेकर दोनों खूब हंसे. गोविंदा ने वैसे तो कई सारी हसीनाओं के साथ फ्लर्ट किया है. सोनाली ही बच गई बस. ये इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ गोविंदा ने अपना चार्म ट्राई नहीं किया. सुनीता ने कहा कि मेरी शादी 1987 में हुई थी. गोविंदा ने सोनाली को हिंदी सिनेमा का पहला ब्रेक 'आग' फिल्म से दिया था जो 1994 में आई थी. आपको बता दें,गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें लगातार कुछ महीनों से आ रही हैं. यहां तक कि एक बयान में सुनीता ने कहा था कि जब तक हम कुछ ना कहे तब तक आप लोग यकीन ना करें.