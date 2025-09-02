'मैं पंगा क्वीन हूं...' गोविंदा संग तलाक की खबरों पर सुनीता आहूजा का बयान, इस शो में आएंगी जल्द नजर
'मैं पंगा क्वीन हूं...' गोविंदा संग तलाक की खबरों पर सुनीता आहूजा का बयान, इस शो में आएंगी जल्द नजर

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों के बीच सुनीता 'पति पत्नी और पंगा' शो में जल्द नजर आने वाली है. इस बीच सुनीता ने खुद को लेकर ऐसी बात कह दी कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया.

 

Sep 02, 2025, 05:53 PM IST
सुनीता आहूजा और गोविंदा
सुनीता आहूजा और गोविंदा

Sunita Ahuja Govinda Divorce Rumors: सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) और गोविंदा की तलाक की खबरें लगातार आ रही हैं. इन खबरों को लेकर सुनीता ने ये भी कहा था कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती. यहां तक कि वो बप्पा के ग्रैंड वेलकम में गोविंदा के साथ भी नजर आई थीं. वहीं, जल्द ही सुनीता गोविंदा के साथ 'पति पत्नी और पंगा' शो में बतौर मेहमान नजर आने वाली है. इस शो को लेकर सुनीता ने पैपराजी से बात की और कहा कि वो पंगा क्वीन है.

पति पत्नी और पंगा फिल्म

सुनीता आहूजा का 'पति पत्नी और पंगा' सेट से पैपराजी के साथ का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें सुनीता पैप्स के साथ बात करती नजर आ रही हैं. सुनीता ने कहा- 'जाके अभी देखना क्या पंगा करूंगी मैं. एपिसोड देखोगे तो पता चलेगा. पंगा क्वीन हूं मैं पता है ना आप लोगों को.' 

सारा मसाला अभी चाहिए क्या?

इसके बाद जब पैपराजी ने कहा कि गोविंदा सर कहा है. जवाब में सुनीता ने कहा- 'सर,आ रहे हैं. बाद में देखना आप लोग. सारा मसाला अभी दे देंगेगे तो बाद में क्या होगा.' सुनीता आहूजा का ये बयान और वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

वो हसीना, 66 साल के टॉप एक्टर संग पार कर दी थी सारी हद, फिल्म देख लोगों के उड़े तोते, आतंकवादी की बनी बीवी, सौतेले पिता ने उतारा मौत के घाट

सुनीता ने दी तलाक की अर्जी
सुनीता और गोविंदा के बीच तलाक की खबरें लगातार आ रही है.  Hauterrfly की रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की. इस रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने 25 मई को गोविंदा को समन भेजा. सुनीता ने तो कोर्ट हियरिंग अटेंड की थी लेकिन गोविंदा ने नहीं. इस रिपोर्ट के बाद से लगातार दोनों के तलाक की खबरों ने जोर पकड़ा हुआ है. यहां तक कि गणेश चतुर्थी 2025 के मौके पर सुनीता और गोविंदा लंबे वक्त बाद साथ नजर आए थे. जिसके बाद सुनीता ने कहा था कि आप लोग इन बातों पर तब तक यकीन ना करें जब तक हम कुछ ना कहें.

 

 

 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Sunita AhujaGovinda

