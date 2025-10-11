Advertisement
2 लिव-इन, 4 अफेयर और 2 शादियां... 61 साल की वो अदाकारा, जिसे नहीं मिला सच्चा प्यार, सरेआम खोले जिंदगी के छुपे राज

Guess This Actress: वैसे तो इंडस्ट्री में शादी, तलाक और रोमांस की बातें आम होती हैं, लेकिन हाल ही में हिंदी सिनेमा की एक सीनियर एक्ट्रेस ने सरेआम अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े ऐसे-ऐसे राज खोले, जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए. उन्होंने बताया कि वो कई रिश्तों, लिव-इन और शादियों से गुजर चुकी हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:01 PM IST
61 साल की वो अदाकारा, जिसे नहीं मिला सच्चा प्यार
61 साल की वो अदाकारा, जिसे नहीं मिला सच्चा प्यार

Kunickaa Sadanand Relationships: हम यहां किसी और की नहीं बल्कि इन दिनों सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में नजर आ रहीं 61 साल की सीनियर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद की बात कर रहे हैं. शो के ताजा एपिसोड में कुनिका ने अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कई राज खोले. उन्होंने अपने पर्सनल रिश्तों को लेकर कई बातें शेयर कीं. उन्होंने खुलकर बताया कि उनकी जिंदगी में अब तक 4 रोमांटिक रिलेशनशिप, 2 लिव-इन रिलेशन और 2 शादियां हो चुकी हैं. 

इस दौरान उन्होंने कुछ मजेदार किस्से भी बताए. कुनिका ने बताया, 'मैं एक बार डिनर डेट पर गई थी, जहां उस शख्स ने 20 हजार रुपये की शैम्पेन मंगाई. कुछ दिन बाद उसने खुद उस ड्रिंक का खर्चा बताकर डींगे मारीं, तब मुझे लगा कि मैंने भी वही पी थी!'. कुनिका ने बताया कि उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि अब वो उस इंसान से दोबारा नहीं मिलेंगी. उन्होंने कहा, 'जब उसने दोबारा डिनर के लिए पूछा, मैंने साफ मना कर दिया'. साथ ही उन्होंने अपने रिश्तों को लेकर बी खुलासे किए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kunickaa Sadanand (@iam_kunickaasadanand)

कुनिका सदानंद ने खोले छुपे राज 

बातचीत के दौरान गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे ने उनसे पूछा कि वो कितने रिश्तों में रह चुकी हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, '2 लिव-इन, 4 अफेयर और 2 शादियां. मतलब 60 की उम्र तक ठीक हूं'. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी किसी एक्टर को डेट किया है? तो कुनिका ने कहा, 'नहीं, कभी नहीं. एक्टर्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो खुद से ही बहुत प्यार करते हैं. वो किसी और को प्यार दे ही नहीं सकते, खासकर टॉप एक्टर्स. हर वक्त आईने में खुद को देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं मैं कैसा लग रहा हूं?'. 

उतार-चढ़ाव भरी रही पर्सनल लाइफ 

उनकी ये बात सुनकर घर के बाकी सदस्य भी हंस दिए. कुनिका की पर्सनल लाइफ में कई उतार-चढ़ाव रहे हैं. उनकी पहली शादी एक मारवाड़ी शख्स से हुई थी, जो उनसे 13 साल बड़े थे. ये रिश्ता करीब 2 साल 6 महीने में ही टूट गया. दोनों का एक बेटा हुआ था, जिसके लिए उन्होंने करीब 8 साल तक कस्टडी की लड़ाई लड़ी. आखिरकार बेटा अपने पिता के साथ रहने लगा. उस वक्त कुनिका के लिए ये समय बेहद मुश्किल रहा. इसके बाद उन्होंने एक लिव-इन रिलेशनशिप में कदम रखा, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला. 

61 की उम्र में जी रहीं सिंगल लाइफ 

फिर उनकी मुलाकात सिंगर कुमार सानू से हुई, जो उस वक्त अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान चल रहे थे. कुनिका ने बताया कि सानू के परिवार की इज्जत के लिए उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा निजी रखा. दोनों का रिश्ता करीब 6 साल तक चला, लेकिन बाद में ये भी खत्म हो गया. कुनिका ने इसके बाद अमेरिका में रहने वाले एक शख्स से शादी की और उनके साथ वहां शिफ्ट हो गईं. दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन किस्मत ने यहां भी साथ नहीं दिया. ये शादी भी टूट गई. आज कुनिका का कहना है, 'प्यार करना गलत नहीं, लेकिन खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है'.

