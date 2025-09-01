अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन को मिली पहली नौकरी, 1000 ऑडीशन के बाद हुए पास, योगिता भियानी से हो चुकी है सगाई

Archana Puran Singh’s son Aaryamann: अर्चना पूरन सिंह का बेटा आर्यमन की योगिता भियानी से सगाई तो पहले ही हो चुकी है. लेकिन, अब आर्यमन ने खुलासा किया है कि 1000 ऑडीशन देने के बाद उनके हाथ एक ऐसा प्रोजेक्ट लगा है जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश है. इस प्रोजेक्ट को मिलते ही परमीत सेठी ने बेटे से कहा दोनों हाथ से लूटो.

आर्यमन को मिला प्रोजेक्ट

इस बात का खुलासा योगिता भियानी ने हाल ही में आए यूट्यूब ब्लॉग में किया. जिसमें योगिता ने कहा- 'आर्य को उसकी पहली नौकरी मिली है. वो अपने टीवी कमर्शियल के पहले शूट के लिए जा रहा है. मैं उसके लिए बहुत खुश हूं. आर्यमन भी इस प्रोजेक्ट की वजह से काफी ज्यादा एक्साइटेड है. मैं बहुत खुश हूं. हजारों ऑडीशन में मेरी पापा और अंशुमान ने काफी मदद की है. मैं उनसे कहना चाहता हूं कि फाइनली मैंने इसे क्रैक कर लिया है.'

शूट के लिए रवाना आर्यमन

आर्यमन ने कहा कि 'वो फिलहाल बैंगलुरु जा रहे हैं. जब भाई अंशुमन ने आर्यमन से पूछा कि तु्म्हें मन मुताबिक पैसा मिला. जवाब में आर्यमन ने कहा- नहीं, पैसा थोड़ा कम करना पड़ा.पर काम काम होता है. ये जरूरी है कि काम करो. मुझे अपने मन मुताबिक तो पैसा नहीं मिला, लेकिन ये तो है कि मुझे कुछ तो काम मिला.'

परमीत ने किया मोटीवेट इसके बाद बड़ी सी स्माइल के साथ परमीत ने अपने बेटे आर्यमन को मोटीवेट किया. आ रहा है ना, जा थोड़ी रहा है. बेटा दोनों हाथों से लूटो. आर्यमन ने कहा कि इस न्यूज को वो अभी तक मां अर्चना नहीं बता पाए और ना ही दादी को क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ. इसके साथ ही आर्यमन योगिता से माफी मांगी क्योंकि वो नए घर में शिफ्ट करने के वक्त उसके साथ नहीं है. आपको बता दें,अर्चना और परमीत के दो बेटे हैं. अंशुमन और आर्यमन. ये दोनों अपने पेरेंट्स के यूट्यूब ब्लॉग में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं.