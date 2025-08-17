लिव-इन रिलेशनशिप में रहेगा अर्चना पूरन सिंह का बेटा आर्यमान, योगिता भियानी को तोहफे में दी नए फ्लैट की चाबी
लिव-इन रिलेशनशिप में रहेगा अर्चना पूरन सिंह का बेटा आर्यमान, योगिता भियानी को तोहफे में दी नए फ्लैट की चाबी

Archana Puran Singh का बेटा आर्यमान गर्लफ्रेंड योगिता के साथ जल्द ही नए फ्लैट में शिफ्ट होने वाला है. आर्यमान ने सबके सामने योगिता को प्रपोज कि और चाबी बतौर सरप्राइज दी.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:41 PM IST
योगिता भियानी, आर्यमान और अर्चना पूरन सिंह
योगिता भियानी, आर्यमान और अर्चना पूरन सिंह

Archana Puran Singh Son: अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) बीते कुछ दिनों से अपने बेटे की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.अर्चना का बड़ा बेटा आर्यमान की गर्लफ्रेंड योगिता भियानी हैं. दोनों सगाई के बाद जल्द ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहेंगे.इस लेकर योगिता और आर्यामन काफी ज्यादा एक्साइटेड है. 

लिव-इन में रहेंगे आर्यमान
कहा जा रहा है कि आर्यमन जिस घर में योगिता के साथ रहेंगे वो उनके पेरेंट्स के घर के बगल में है. दोनों घर का गॉर्डन भी कनेक्टेड है.इससे वो अपने पेरेंट्स से आसानी से मिल सकेंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो आर्यमन योगिता को फ्यूचर में एक और बंगला देकर उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं. ये दोनों जिस घर में रहेंगे वो अंदर से काफी लैविश और बेहतरीन इंटीरियर उसमें किया हुआ है. 

नए घर की चाबी की गिफ्ट

आर्यमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो योगिता को परिवार के सामने प्रपोज करते नजर आए. इस के साथ ही नए घर की चाबियां भी तोहफे में दीं. साथ ही अर्चना पूरन सिंह ने अपने नए घर की धरोहर यानी अंगूठी योगिता को दी. ये वही रिंग की है जो अर्चना को उनकी शादी के वक्त मिली थी जो उन्होंने अपनी होने वाली बहू योगिता को दे दिया.इसके बाद आर्यमान, योगिता से अंगूठी को लेकर उनकी पसंद पूछते हैं. योगिता कहती हैं कि उन्हें ये पसंद है बिना किसी बदलाव के. इसके बाद योगिता ने अपने बदलाव और दोस्तों को खुशखबरी दी. इस रिश्ते से दोनों परिवार बेहद खुश हैं.

 

6 एपिसोड की वो कहानी, जो चीरकर रख देगी कलेजा, हर सीन पर मिलेगा नया ट्विस्ट, आते ही OTT पर जमा लिया साम्राज्य

 

इमोशनल हुईं अर्चना

इस वीडियो में आर्यमान घुटनों को बैठकर अपने परिवार के सामने प्रपोज भी किया. बेटे की जिंदगी में खुशियों को आते देख अर्चना काफी इमोशनल हो गई थीं. इसके साथ ही बहू को गले लगाया और आशीर्वाद दिया. फिलहाल, अब फैंस शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.आपको बता दें, योगिता भियानी द केरला स्टोरी फिल्म में नजर आई थीं. इसमें उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब पसंद किया था. 

 

 

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Archana Puran Singh

;