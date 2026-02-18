Advertisement
trendingNow13114001
Hindi Newsटीवीक्यों अर्चना-परमीत की शादी में आ गई थी दरार? खत्म हो गया था रोमांस, होने वाले थे अलग, इस एक फैसले ने बदल दी जिंदगी

क्यों अर्चना-परमीत की शादी में आ गई थी दरार? खत्म हो गया था रोमांस, होने वाले थे अलग, इस एक फैसले ने बदल दी जिंदगी

Archana Puran Singh Parmeet Sethi: अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी की शादी को 33 साल हो चुके हैं. दोनों अक्सर अपने व्लॉग के जरिए अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बाते शेयर करते रहते हैं. अपने हालिया व्लॉग में दोनों ने एक बार फिर अपनी शादी के मुश्किल दौर को याद किया. उन्होंने बताया कि कैसे एक बार परमीत के में अलग होने की बात आई थी.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 18, 2026, 02:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Archana Puran Singh Parmeet Sethi
Archana Puran Singh Parmeet Sethi

Archana Puran Singh Parmeet Sethi Love Story: अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी ने 30 जून, 1992 को शादी की थी. दोनों की शादी को 33 साल हो चुके हैं और दोनों के दो बच्चे भी हैं. अर्चना ने करीब 2 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल खोला था. जहां वे अक्सर अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करती और पुरानी यादों को ताजा करती नजर आती हैं. वे अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करती हैं, जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था और शादी की थी. 

शायद ज्यादातर लोग जानते नहीं कि अर्चना पूरन सिंह की पहली शादी 1982-85 के बीच हुई थी, लेकिन सक्सेस नहीं हो सकी. इसके बाद उन्होंने 1992 में परमीत सेठी से दूसरी शादी. हाल ही में एक बार फिर अर्चना और परमीत ने अपने यूट्यूब व्लॉग में अपनी शादी के उतार-चढ़ाव पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि समय के साथ उनके रिश्ते में प्यार का मतलब कैसे बदलता गया और मुश्किल दौर में आखिर क्या चीज उन्हें साथ जोड़े रखी? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Archana Puran Singh (@archanapuransingh)

Add Zee News as a Preferred Source

अर्चना-परमीत ने पुराने दिनों को किया याद   

परमीत ने अपने मिड-30 से मिड-40 के समय को याद करते हुए कहा कि उस दौर में रोमांस धीरे-धीरे कम हो गया था. जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं और ध्यान परिवार को सिक्योर फ्यूचर देने पर आ गया था. उनके मुताबिक उस समय प्यार का रूप बदलकर एक साझा मकसद बन गया था. उनका फोकस बच्चों की पढ़ाई, सेविंग्स और बड़े घर के सपने को पूरा करने पर था. परमीत ने कहा, ‘मिड-30 से मिड-40 के बीच हमारे लक्ष्य एक जैसे थे’. 

2 घंटे 37 मिनट की वो अवरेज फिल्म... जिसके विलेन ने उड़ा दी थी रातों की नींद, हीरो-हीरोइन से ज्यादा मिली फूटेज, आज भी देखकर लगता है डर

 प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर आ गई थीं दूरियां

उन्होंने आगे बताया, ‘हमारा रोमांस बदल चुका था. उस समय प्यार एक कॉमन पर्पस बन गया था’. उन्होंने बताया कि वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते थे. वहीं अर्चना ने माना कि प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर उनके बड़े सपनों से परमीत अक्सर घबरा जाते थे, लेकिन फिर भी हर फैसले में साथ खड़े रहे. अर्चना ने हंसते हुए याद किया कि जब उन्होंने दो बंगले लेने की बात कही तो परमीत ने मजाक में कहा, ‘क्या तुम पागल हो? दो-दो बंगले? हमारा तलाक हो जाएगा’.

पर्सनल लाइफ होने लगी थी इफेक्ट

हालांकि, ये बात मजाक में थी, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर सच में था. इसके बावजूद परमीत ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा. अर्चना का कहना है कि उन्होंने हमेशा एक-दूसरे का सम्मान किया, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे? दोनों ने ये भी बताया कि जब वे प्रोफेशनल पार्टनर बने तो रिश्ते में खटास आने लगी. प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने के बाद काम इतना बढ़ गया कि पर्सनल लाइफ इफेक्ट होने लगी. क्रिएटिव मतभेद बढ़ते गए और घर का माहौल भी ऑफिस जैसा हो गया. 

परिवार बचाने के लिए बंद कर दी कंपनी

आखिरकार उन्हें कंपनी बंद करनी पड़ी, क्योंकि काम उनके रिश्ते पर भारी पड़ रहा था. अर्चना ने कहा कि मुश्किल समय में उनके बच्चे ही उन्हें जोड़े रखने की सबसे बड़ी वजह बने. उन्होंने कहा, ‘हमें साथ हमारे बच्चों ने रखा. उस समय हमारा प्यार बस साथ मिलकर जीने जैसा था’. परमीत ने भी माना कि इमोशनल दूरी आ गई थी और नजदीकियां कम हो गई थीं. अर्चना ने कहा, ‘जब दिल से दूरी आई तो शारीरिक नजदीकी संभव नहीं थी, लेकिन फिर सब ठीक हो गया’. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Archana Puran SinghParmeet Sethi

Trending news

न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?